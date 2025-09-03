Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

Вчені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес.

Головне:

Зафіксовано ознаки зародження нової зони субдукції

Новий розлом у майбутньому стане джерелом найпотужніших землетрусів

Міжнародна група вчених зробила наукове відкриття, яке може стати початком нової глави в тектонічній історії Землі: в Атлантичному океані, біля берегів Португалії, зафіксовано ознаки зародження нової зони субдукції.

Це один із найпотужніших і найнебезпечніших геологічних процесів на планеті. Результати цього сенсаційного дослідження опубліковані в авторитетному науковому журналі Nature Geoscience.

На перший погляд, Атлантичний океан - порівняно "спокійний" у тектонічному відношенні регіон. Однак геологи нагадують, що Португалія і прилеглі акваторії вже стикалися з руйнівними природними катаклізмами. Досить згадати катастрофічний Лісабонський землетрус 1755 року, який супроводжувався потужним цунамі і став однією з найтрагічніших подій в історії Європи.

Тепер учені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес: морська вода проникала в тріщини гірських порід, поступово послаблюючи літосферу. Під дією тиску і часу підводні структури почали трансформуватися, що, на думку дослідників, може вказувати на народження нової зони субдукції - місця, де одна тектонічна плита йде під іншу.

Цей процес знаменує собою початок тектонічної перебудови, здатної вплинути на глобальну геодинаміку планети. Експерти не виключають, що новий розлом у майбутньому стане джерелом найпотужніших землетрусів і руйнівних цунамі, становлячи загрозу для країн Європи і західної частини Африки.

Ба більше, у довгостроковій перспективі такі тектонічні рухи можуть перекроїти обриси материків, ставши черговим витком у нескінченному циклі формування і розпаду суперконтинентів, подібних до стародавнього Пангея.

Таким чином, те, що відбувається сьогодні в глибинах Атлантики, - не просто локальне геологічне явище, а подія планетарного масштабу, яку вчені порівнюють із початком нової ери в тектонічній історії Землі.

Європі загрожує "льодовиковий період": що кажуть учені

Європейські вчені б'ють на сполох: одна з ключових кліматичних систем планети - Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC) - перебуває під загрозою зникнення.

За їхніми прогнозами, ця потужна "конвеєрна стрічка" океанічних течій, що регулює клімат у Європі, Африці та Америці, може повністю зупинитися вже після 2100 року, особливо якщо рівень викидів парникових газів у найближчі десятиліття не знизиться.

Головний фактор ризику - глобальне потепління, яке дедалі сильніше втручається в природні механізми теплообміну в океані. Зокрема, через підвищення температури порушується охолодження й опускання щільної солоної води в північній частині Атлантики, що критично для стабільної роботи всієї циркуляційної системи.

Вчені попереджають: крах AMOC може призвести до різких кліматичних змін, включно з посиленням ураганів, посухами в Африці, похолоданням у Європі та підйомом рівня моря на східному узбережжі Північної Америки.

Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

