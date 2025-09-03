Рус
Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

Олексій Тесля
3 вересня 2025, 02:27
16
Вчені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес.
землетрус, цунамі
/ Колаж Главред, фото Pexels/Mikhail Nilov, Pexels/Wilson Malone

Головне:

  • Зафіксовано ознаки зародження нової зони субдукції
  • Новий розлом у майбутньому стане джерелом найпотужніших землетрусів

Міжнародна група вчених зробила наукове відкриття, яке може стати початком нової глави в тектонічній історії Землі: в Атлантичному океані, біля берегів Португалії, зафіксовано ознаки зародження нової зони субдукції.

Це один із найпотужніших і найнебезпечніших геологічних процесів на планеті. Результати цього сенсаційного дослідження опубліковані в авторитетному науковому журналі Nature Geoscience.

відео дня

На перший погляд, Атлантичний океан - порівняно "спокійний" у тектонічному відношенні регіон. Однак геологи нагадують, що Португалія і прилеглі акваторії вже стикалися з руйнівними природними катаклізмами. Досить згадати катастрофічний Лісабонський землетрус 1755 року, який супроводжувався потужним цунамі і став однією з найтрагічніших подій в історії Європи.

Тепер учені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес: морська вода проникала в тріщини гірських порід, поступово послаблюючи літосферу. Під дією тиску і часу підводні структури почали трансформуватися, що, на думку дослідників, може вказувати на народження нової зони субдукції - місця, де одна тектонічна плита йде під іншу.

Screenshot
/ nature.com

Цей процес знаменує собою початок тектонічної перебудови, здатної вплинути на глобальну геодинаміку планети. Експерти не виключають, що новий розлом у майбутньому стане джерелом найпотужніших землетрусів і руйнівних цунамі, становлячи загрозу для країн Європи і західної частини Африки.

Ба більше, у довгостроковій перспективі такі тектонічні рухи можуть перекроїти обриси материків, ставши черговим витком у нескінченному циклі формування і розпаду суперконтинентів, подібних до стародавнього Пангея.

Таким чином, те, що відбувається сьогодні в глибинах Атлантики, - не просто локальне геологічне явище, а подія планетарного масштабу, яку вчені порівнюють із початком нової ери в тектонічній історії Землі.

Європі загрожує "льодовиковий період": що кажуть учені

Європейські вчені б'ють на сполох: одна з ключових кліматичних систем планети - Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC) - перебуває під загрозою зникнення.

За їхніми прогнозами, ця потужна "конвеєрна стрічка" океанічних течій, що регулює клімат у Європі, Африці та Америці, може повністю зупинитися вже після 2100 року, особливо якщо рівень викидів парникових газів у найближчі десятиліття не знизиться.

Головний фактор ризику - глобальне потепління, яке дедалі сильніше втручається в природні механізми теплообміну в океані. Зокрема, через підвищення температури порушується охолодження й опускання щільної солоної води в північній частині Атлантики, що критично для стабільної роботи всієї циркуляційної системи.

Вчені попереджають: крах AMOC може призвести до різких кліматичних змін, включно з посиленням ураганів, посухами в Африці, похолоданням у Європі та підйомом рівня моря на східному узбережжі Північної Америки.

Раніше повідомлялося, що на дні Тихого океану знайшли загадкову "дорогу". Після успішного збору зразка апарат просувається далі і виходить на ділянку, покриту тим, що вчені охрестили "запеченою кіркою".

Главред раніше писав про те, що названо дату зникнення африканських льодовиків. Африка перебуває на межі кліматичної катастрофи. Глобальне потепління знищить континент.

Більше новин:

Що таке землетрус

Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.

Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.

Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.

Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

наука цунамі землетрус
