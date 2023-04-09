Блакитні ридання моря: біля Китаю у воді виявили дивне природне явище

На острові Пінтань в Китаї зафіксовано незвичайне природне явище. Вночі води Східно-Китайського моря світяться таємничим блакитним кольором.

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Блакитна вода у Східно-Китайському морі / скріншот з відео

На острові Пінтань у Східно-Китайському морі очевидці і вчені вкотре зафіксували вкрай незвичайне явище природи - щоночі світяться таємничим блакитним кольором. Про це пише портал Bild, Тихий океан "нібито плаче блакитними сльозами".

Одні вчені вважають, що світло виходить від крихітного звичайного планктону, який таким чином відлякує хижаків. За іншою версією, він викликаний цвітінням вже фітопланктону (крихітних мікроорганізмів з природною можливістю випромінювати світло).

Як кажуть вчені, найчастіше таке природне явище фіксується саме в Східно-Китайському морі. Для цього необхідно особливе поєднання погодних умов і температури води.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що до землі наблизився небезпечний великий астероїд. Великий астероїд 2016 AJ193, як кажуть вчені з NASA, за розміром вважається більшим, ніж 99% інших астероїдів, які пересуваються в космосі.

До того повідомлялося про те, що на Сонці стався сильний спалах класу X2.1, Яка була зафіксована космічним телескопом обсерваторії сонячної динаміки NASA. Космічне агентство також поділилося яскравими кадрами викиду сонячної енергії.

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