Зникнення тіла Богдана Хмельницького: хто за цим стоїть і де воно зараз

Разом з тілом гетьмана Богдана Хмельницького зникли і всі документи, пов'язані з похованням.

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Куди зникло тіло Богдана Хмельницького / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Відомий український гетьман Богдан Хмельницький помер у 1657 році. Тоді козаки поховали його в Іллінській церкві в селі Суботів. Ця церква була збудована за наказом Богдана Хмельницького і мала стати його усипальницею. Однак згодом тіло гетьмана зникло. Про це повідомляє 2+2.

Завідувачка відділу "Суботівський історичний музей" Надія Кукса зазначає, що разом з тілом Богдана Хмельницького зникли і всі документи про це.

Хто викрав тіло Богдана Хмельницького

Вважається, що за зникненням тіла Богдана Хмельницького стоїть його керівник контррозвідки Лаврін Капуста. Він був правою рукою гетьмана, очолював дипломатичні місії та навіть брав участь у битвах.

Однак його постать оповита таємницями. Існує версія, що саме він організував таємне перепоховання Богдана Хмельницького в місцевих підземеллях разом з клейнодами та іншими реліквіями. Таким чином Капуста зробив усе можливе, щоб все це не дісталось ворогам.

Дивіться відео про зникнення тіла Богдана Хмельницького:

Психологиня Анна Просвєтова зазначила, що подібні поховання нагадують піраміди єгипетських фараонів.

"Поховання часто вели через підземні переходи, на 100-150 метрів. Стародавні єгиптяни ще тоді зважали на те, що колись можливо комусь захочеться викрасти дорогоцінного їхнього фараона. Так само, я думаю, що і козаки могли передбачувати такі варіанти і розуміючи, наскільки важлива постать Хмельницького, могли таке зробити", - сказала вона.

Що відомо про єгипетські піраміди - цікаві новини

Як повідомляв Главред, учені зробили сенсаційне відкриття про єгипетські піраміди. Загадка будівництва знаменитих єгипетських пірамід завжди ставила вчених у глухий кут, адже споруди, зведені 4700 років тому, розташовані на ізольованій смузі землі біля краю пустелі Сахара.

Нещодавно дослідники підійшли впритул до розгадки цього феномена, знайшовши докази того, що річка Ніл колись протікала поблизу цих пірамід, сприяючи будівництву пам'яток. За словами вчених, вони відкрили вимерлий рукав річки Ніл Ахрамат, що арабською означає піраміди. Стародавній водний шлях мав ширину приблизно 0,5 кілометра і глибину не менше 25 метрів.

Також стало відомо, навіщо у Єгипті будували піраміди. Форма піраміди була не випадковою. Єгиптяни вірили, що така конструкція символізує сходи, якими душа фараона підніматиметься до богів. Крім того, пірамідальна форма забезпечувала стійкість споруди, дозволяючи їй зберігати свою форму протягом тисячоліть.

Єгипетські піраміди слугували гробницями для фараонів, які вважалися богами на землі. Вважалося, що після смерті вони продовжують своє існування у загробному світі. Тому у пірамідах розміщували не лише саркофаги з муміями правителів, але й численні скарби, необхідні їм у потойбічному житті.

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