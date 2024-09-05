Наймоторошнішим моментом є те, що, за версією астронома, Апофіс майже не контролювався телескопами з травня 2021 року.

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Апофіс був відкритий у 2004 році, і тепер загрожує Землі / Фото pixabay.com

У п’ятницю, 13 квітня 2029 року колосальний астероїд, відомий як "Бог Хаосу", може бути на курсі зіткнення із Землею. 99942 Апофіс був відкритий у 2004 році, і вважалося, що він має лише 2,7% шансів вдарити Землю у 2029 році, повідомляє Yahoo.

За даними спостережень, було передбачено, що він наблизиться до Землі на відстань не ближче ніж в 18 300 миль від нашої планети

Однак нещодавно канадський астроном Пол Вігерт дійшов висновку, що "маленький об’єкт", зіткнувшись з астероїдом, може різко змінити цю траєкторію.

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"Імовірність того, що невидимий маленький астероїд відхилить Апофіс настільки, щоб спрямувати його на зіткнення із Землею в 2029 році (d 3,4 м, v > 5 102 м с1), становить приблизно 108", - заявив астроном.

Астероїд Апофіс, що про нього відомо 99942 Апофіс — навколоземний астероїд діаметром близько 300 метрів та масою близько 20 млн т. Належить до групи Атона. Зближується із Землею в точці, що приблизно відповідає 13 квітня. Мав найвищу оцінку загрози зіткнення із Землею за шкалою Торіно (4). Після додаткових досліджень рівень загрози було зменшено з четвертого (тісне зближення, потребує уваги астрономів) до нульового (небезпеки немає).

Відповідно до Google Gemini, концепція визначає, що відстань "d" має становити не менше 3,4 метра, а зміна швидкості "v" має бути більше 5 102 метрів на секунду, щоб вона могла змінити шлях астероїда.

Однак наймоторошнішим моментом є те, що, за версією астронома, Апофіс майже не контролювався телескопами з травня 2021 року і залишатиметься таким до 2027 року.

"Це виникає просто через відносну геометрію Апофіса, Землі та Сонця, яка ставить астероїд на денне небо протягом розглянутого проміжку часу" , - заявив астроном.

Нещодавно стало відомо, що до Землі несеться астероїд, розміром у два футбольні поля. Як кажуть науковці, подібне зближення астероїда та Землі стається лише раз в десять років.

Своєю чергою вчені зробили цікаве відкриття, що знаходиться всередині Місяця. Місячне ядро дуже схоже на земне - із зовнішнім рідким шаром і твердим внутрішнім ядром.

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