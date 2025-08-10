На дні Тихого океану знайшли загадкову "дорогу": куди вона веде

Після успішного збору зразка апарат просувається далі і виходить на ділянку, покриту тим, що вчені охрестили "запеченою кіркою".

У Тихому океані натрапили на незвичайне природне утворення / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що відомо:

Відкриття було зроблено пілотами судна E/V Nautilus під час експедиції

Учені знайшли поверхню, схожу на мощену каменем дорогу

Вчені, які досліджували стародавній ланцюг підводних вулканів у Тихому океані, натрапили на незвичайне природне утворення, що нагадує "дорогу з жовтої цегли".

Хоча на перший погляд воно може здатися штучною кладкою, це явище має природне походження: вулканічна активність і геологічні процеси розтріскали гірську породу майже ідеально рівномірно, пише IFL Science.

Відкриття було зроблено пілотами судна E/V Nautilus під час експедиції Luʻuaeaahahikiikekumu, що проходила в районі підводного хребта Ліліуокалані. На відеозаписі, опублікованому дослідниками, команда використовує роботизовану руку, щоб зібрати зразки марганцевої кірки з морського дна - осадової гірської породи, багатої на залізо і марганець.

Після успішного збору зразка апарат просувається далі і виходить на ділянку, вкриту тим, що вчені охрестили "запеченою кіркою", а за нею відкривається дивовижне видовище: поверхня, схожа на мощену каменем дорогу.

"Що це за місце?" - запитує один із дослідників. "Може, це дорога в Атлантиду?" - жартує інший.

На YouTube-каналі EVNautilus пояснили, що це утворення - зовсім не шлях до міфічного міста, а результат вулканічної активності в далекому минулому. Знайдена структура розташована на вершині підводної гори Нутка, в межах охоронюваної морської території Папаханаумокуакеа.

Дивіться відео - у Тихому океані знайшли загадкову "дорогу":

На перший погляд вона нагадувала пересохле дно озера, але пізніше вчені визначили, що це - гіалокластит, різновид вулканічної породи, що сформувався внаслідок підводних вивержень, під час яких фрагменти розпеченої лави осідали на морському дні. Причина, через яку поверхня має вигляд як покладена плитка, - у тому, що вона неодноразово піддавалася нагріванню й охолодженню, що спричиняло рівномірне розтріскування.

Вчені порівняли це з ефектом, який можна спостерігати на поверхні пирога або брауні: тверда кірка покривається тріщинами під впливом температур. Тільки у випадку з вулканічною породою цей процес тривав тисячоліттями і відбувався в екстремальних умовах.

На відеозаписі помітно, з яким захопленням команда сприймає це відкриття. І хоча вони тільки почали дослідження цієї підводної зони, ентузіазм явно супроводжуватиме їх і далі. Попереду ще належить з'ясувати, чому в цій частині підводного хребта сформувалися такі незвичайні структури - і які сюрпризи ще може піднести океан.

Про джерело: IFLScience IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт. Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

