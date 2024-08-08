На Марсі може з'явитися життя: вчені раптово заговорили про заселення планети

Зі всіх планет у Сонячній системі Марс в плані заселення є, мабуть, найкращим вибором. Вчені представили план, як зробити його придатним для життя.

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Вчені придумали спосіб, як ''оживити'' Марс / колаж: Главред, фото: pexels.com, фото: REUTERS

Одна холодна пустеля – ось, що зараз являє собою Марс. Однак, як показують дослідження вчених, в далекому минулому на поверхні планети існували річки й озера. До речі, вода там була рідкою, адже температура була значно вищою.

Дослідники придумали, як зробити Марс придатним для життя. Автори опублікованого в журналі Science Advances дослідження запропонували використовувати для цього штучно створений пил, пише The Economist.

Учені та письменники-фантасти не одне десятиліття розглядали ідеї, які допоможуть повернути Марсу його тепліший клімат. Щоб планета стала більш гостинною для жителів Землі, які вирішать там оселитися, необхідно провести тераформування.

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Тераформування Марса, що про нього відомо Тераформування Марса — гіпотетичний процес, при якому марсіанський клімат, поверхня та відомі властивості планети мали б бути послідовно зміненими з метою зробити великі простори на поверхні Марса більш придатними для людського життя, таким чином полегшуючи колонізацію планети, а також роблячи цю колонізацію безпечнішою та стійкішою, пише Вікіпедія. Було запропоновано декілька методів, втілення окремих з яких вимагає неймовірних ресурсних та грошових витрат, а також декілька інших — таких, які зараз є технологічно досяжними.

Дослідники пропонують концепцію, основа якої полягає в наповненні атмосфери Марса величезною кількістю парникових газів для того. Головною ціллю є підвищення температури, щоб підземний водяний лід розтанув. Ще однією ідеєю є використовувати для цього ядерні вибухи.

Однак автори опублікованого в журналі Science Advances дослідження пропонують набагато простіший спосіб, щоб зробити Марс значно теплішим і наблизити планету до того стану, яким вона була в далекому минулому.

Учені рекомендують наповнити атмосферу Червоної планети штучно створеним пилом, який дасть змогу нагріти Марс до такої міри, що більша частина водяного льоду під поверхнею розтане. Автори прогнозують, що це станеться влітку.

В склад пилу повинні входити крихітні металеві стрижні, кожен завдовжки близько дев'яти мільйонних метра. Саме цей розмір був вирахуваний як ідеальний для екперементу. За схемою, придуманою дослідниками, частинки пилу відбиватимуть тепло на поверхню планети, яке інакше відлітало б у космос.

Що відомо про життя на Марсі? Місія "Mars Sample Return" — найкращий із досі запропонованих експеримент по виявленню життя, у ході якого зразки марсіанського ґрунту мають бути доставлені на Землю і досліджені вже на місці з використанням найновітніших методів, пише Вікіпедія. Однак ще треба вирішити проблеми, пов'язані із забезпеченням та дотримуванням умов, необхідних для збереження ймовірних форм життя чи біосигнатур у зразках у період їх кількамісячного транспортування з Марса на Землю. Проте бентежить, що доведеться забезпечувати наявність таких умов середовища та таких поживних речовин, про потребу в яких досі нічого не відомо. Якщо мертві мікроорганізми будуть виявлені у такому зразку, буде вкрай важко переконатися в тому, що ці організми були ще живі, коли зразок був отриманий.

Моделювання демонструє, що підвищити середню температуру на Марсі на 30 градусів Цельсія або більше протягом десятиліть, можна наповнюючи атмосферу планети 30 літрами пилу на секунду.

Це далеко не перша ідея такого типу, майже 20 років тому і інші вчені пропонували використовувати для подібних цілей хлорфторвуглеці, потужні парникові гази.

Однак тоді від такого плану відмовились, адже було зроблено висновок, що для зміни клімату Марса будуть потрібні сотні мільйонів тонн газів.

Однак новий метод авторів, як зазначає The Economist, в масовому вираженні приблизно в 5000 разів ефективніший.

Останні новини про космос

До слова, нещодавно стало відомо, що астрономи б'ють на сполох через "агресивне" зіркоутворення, яке може поглинути Землю. Йдеться про існування галактики COSMOS-AzTEC-1. За останню сотню років наситилася нестабільними газовими хмарами, які продовжують штампувати зірки. Через таке масштабне зіркоутворення вчені ознаменували її як "аномального монстра".

Також нещодавно Сатурн буквально спас Землю. Під гравітаційною дією гіганта комета A117uUD, яка несла для нас загрозу, відправилась далеко в космос.

Своєю чергою експерти дали відповідь, що буде, якщо Місяць віддалиться від Землі, адже він дійсно поступово віддаляється. Вчені пояснюють, що це може вплинути на різні аспекти, але не відразу і не в найближчому майбутньому.

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