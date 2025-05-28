Знайдено хліб епохи бронзової доби: який був на смак і що відомо про рецепт

Ймовірно, знайдений буханець спекли і закопали під входом у будинок близько 3300 року до н.е.

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Вчені знайшли стародавній хліб / Колаж: Главред, фото: Pexels/Flo Maderebner, скріншот

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Виявлено унікальний буханець хліба віком близько 5 тисяч років

Хліб був виготовлений у ранньому бронзовому столітті з борошна грубого помелу

Вчені виявили унікальну буханку хліба віком близько 5 тисяч років і відтворили рецепт, за яким можна знову його випікати. Знахідка була зроблена неподалік від міста Ескішехір у центральній Туреччині.

Хліб був виготовлений у ранньому бронзовому столітті з борошна грубого помелу, отриманого з полби - стародавнього сорту пшениці, а також із додаванням сочевичного насіння і листя невстановленої рослини, пише Express.

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Ймовірно, його спекли і закопали під входом у будинок близько 3300 року до н.е. - можливо, в рамках обряду, пов'язаного із заселенням нового житла. Завдяки обвуглюванню хліб зберіг форму і не зруйнувався.

Археологи розповіли, що це найдавніша випічка, виявлена на території Туреччини, і вона надзвичайно добре збереглася. Експонат був витягнутий у вересні 2024 року і виставлений в Археологічному музеї.

Після знахідки місцеві фахівці та пекарі вирішили спробувати відновити стародавній рецепт. У результаті з'явилася сучасна версія - круглий коржик діаметром близько 12 см, виготовлений із використанням тих самих базових інгредієнтів. Першу партію з 300-грамових коржів за ціною 50 турецьких лір розкупили буквально за кілька годин.

Місцева влада висловлює захоплення відкриттям і підкреслює його важливість як історико-культурної спадщини. Відновлення стародавнього хліба спонукало замислитися про важливість вирощування більш стійких до посухи сільськогосподарських культур, таких як полба, особливо в умовах мінливого клімату.

Мета проєкту - не тільки зберегти артефакт, а й повернути стародавні традиції в сучасне життя, зробивши їх частиною національної спадщини.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де було розіп'ято Ісуса. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пікова різноманітність динозаврів припадала на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово знижуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

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