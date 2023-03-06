Відкриття століття: знайдена зірка-"близнюк" Сонця з планетами-копіями Сатурна і Нептуна

За даними вчених, вміст металу в HIP 104045 аналогічний Сонцю, а вік його "двійника" – близько 4,5 мільярдів років.

Астрономи зробили сенсаційне відкриття / ESO/H. Zodet

Астрономи зробили несподіване відкриття: в космосі виявлено пару газових гігантів, що обертаються навколо зірки, дуже схожої на Сонце.

Зірка HIP 104045 розташована в 175 світлових роках від Землі. Навколо неї обертаються дві планети, подібні Юпітеру і Нептуну, пише Science Alert.

При цьому одна з цих планет приблизно вдвічі менше Юпітера, а інша — в 2,5 рази важче Нептуна.

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За даними вчених, вміст металу в HIP 104045 аналогічний Сонцю. Вік Сонця – 4,57 мільярда років, а його "двійника" – близько 4,5 мільярдів років.

Земля не існує ізольовано; навколо неї знаходиться ціла планетарна система з сімома іншими планетами, незліченними астероїдами і карликовими планетами та нашою зіркою Сонцем.

Що відомо про сенсаційне відкриття

HIP 104045 в 1,03 рази більше маси Сонця, має в 1,05 разів більше радіус і світить в 1,11 разів сильніше. Виявлена зірка настільки схожа на Сонце, що вона практично може бути близнюком.

в 1,03 рази більше маси Сонця, має в 1,05 разів більше радіус і світить в 1,11 разів сильніше. Виявлена зірка настільки схожа на Сонце, що вона практично може бути близнюком. Перша екзопланета , маса якої в 0,498 рази більше маси Юпітера, є так званим аналогом Юпітера: екзопланета масою від 0,3 до 3 мас.

, маса якої в 0,498 рази більше маси Юпітера, є так званим аналогом Юпітера: екзопланета масою від 0,3 до 3 мас. Друга екзопланета - супер-Нептун. Маса Нептуна становить 17 мас Землі, а маса цього відкриття приблизно в 43 рази перевищує масу Землі.

Ця знахідка допоможе вченим зрозуміти, як розвивалася наша Сонячна система і краще її вивчити.

"Хоча ми могли б сподіватися, що відкриття аналога Юпітера передбачає, що поблизу ховається світ, схожий на Землю, той факт, що супер-Нептун обертається відносно близько до зірки, спростовує цю ідею", — додали вчені.

Раніше повідомлялося, що в Сполучені Штати Америки для подальшого запуску в космос відправили український супутник "Січ-2-30", який виготовлений в конструкторському бюро Південне в місті Дніпро.

Нагадаємо, до землі наблизився небезпечний великий астероїд. Великий астероїд 2016 AJ193, як кажуть вчені з NASA, за розміром вважається більшим, ніж 99% інших астероїдів, які пересуваються в космосі.

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