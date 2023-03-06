Відкриття століття: знайдена зірка-"близнюк" Сонця з планетами-копіями Сатурна і Нептуна

Астрономи зробили несподіване відкриття: в космосі виявлено пару газових гігантів, що обертаються навколо зірки, дуже схожої на Сонце.
Зірка HIP 104045 розташована в 175 світлових роках від Землі. Навколо неї обертаються дві планети, подібні Юпітеру і Нептуну, пише Science Alert.
При цьому одна з цих планет приблизно вдвічі менше Юпітера, а інша — в 2,5 рази важче Нептуна.
За даними вчених, вміст металу в HIP 104045 аналогічний Сонцю. Вік Сонця – 4,57 мільярда років, а його "двійника" – близько 4,5 мільярдів років.
Земля не існує ізольовано; навколо неї знаходиться ціла планетарна система з сімома іншими планетами, незліченними астероїдами і карликовими планетами та нашою зіркою Сонцем.
Що відомо про сенсаційне відкриття
- HIP 104045 в 1,03 рази більше маси Сонця, має в 1,05 разів більше радіус і світить в 1,11 разів сильніше. Виявлена зірка настільки схожа на Сонце, що вона практично може бути близнюком.
- Перша екзопланета, маса якої в 0,498 рази більше маси Юпітера, є так званим аналогом Юпітера: екзопланета масою від 0,3 до 3 мас.
- Друга екзопланета - супер-Нептун. Маса Нептуна становить 17 мас Землі, а маса цього відкриття приблизно в 43 рази перевищує масу Землі.
Ця знахідка допоможе вченим зрозуміти, як розвивалася наша Сонячна система і краще її вивчити.
"Хоча ми могли б сподіватися, що відкриття аналога Юпітера передбачає, що поблизу ховається світ, схожий на Землю, той факт, що супер-Нептун обертається відносно близько до зірки, спростовує цю ідею", — додали вчені.
Раніше повідомлялося, що в Сполучені Штати Америки для подальшого запуску в космос відправили український супутник "Січ-2-30", який виготовлений в конструкторському бюро Південне в місті Дніпро.
Нагадаємо, до землі наблизився небезпечний великий астероїд. Великий астероїд 2016 AJ193, як кажуть вчені з NASA, за розміром вважається більшим, ніж 99% інших астероїдів, які пересуваються в космосі.
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