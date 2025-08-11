Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наука

Прорив у боротьбі з хворобою Альцгеймера: вчені на порозі великої розгадки

Олексій Тесля
11 серпня 2025, 03:30
13
При зниженому рівні літію посилюється накопичення амілоїду-бета і тау-білків - основних ознак захворювання.
науковці
Вчені провели нове дослідження / Колаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Головне:

  • Рівень літію в мозку може відігравати важливу роль
  • Дефіцит літію може бути однією з причин хвороби Альцгеймера

Вчені з Гарвардської медичної школи встановили, що рівень літію в мозку може відігравати важливу роль у розвитку хвороби Альцгеймера: його нестача пов'язана з погіршенням пам'яті.

Як повідомляє журнал Nature, результати досліджень на лабораторних мишах показали, що добавки з літієм здатні уповільнити або навіть повернути назад когнітивні порушення.

відео дня

Аналізуючи зразки мозкової тканини і крові від трьох категорій учасників - людей з діагнозом Альцгеймера, з легкими когнітивними порушеннями і без порушень пам'яті - дослідники виявили суттєві відмінності лише за одним елементом: літієм. Його рівень помітно знижувався вже на ранніх етапах розвитку хвороби.

Генетик і невролог Брюс Янкнер зазначив, що дані дослідження вперше підтверджують наявність літію в мозку в біологічно значущих об'ємах, таких як, наприклад, залізо або вітамін С. Це дає підстави вважати, що його дефіцит може бути однією з причин хвороби Альцгеймера, що відкриває нові перспективи для лікування.

Експерименти також показали, що при зниженому рівні літію посилюється накопичення амілоїду-бета і тау-білків - основних ознак захворювання. Ба більше, самі ці білки, як з'ясувалося, можуть зв'язувати і блокувати літій, роблячи його недоступним для нервових клітин, що прискорює патологічний процес.

Особливу увагу дослідників привернув оротат літію - форма речовини, здатна обходити механізм "захоплення" білками. Введення низьких доз цієї форми літію мишам із симптомами деменції покращувало пам'ять і знижувало вираженість когнітивних розладів.

Автори підкреслюють, що незважаючи на обнадійливі результати, до застосування цих даних у медицині ще далеко. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чому у деяких людей знижується рівень літію і як це пов'язано з виникненням хвороби.

У майбутньому ці відкриття можуть стати основою для методів раннього виявлення захворювання - за вмістом літію в організмі - і для розроблення нових підходів до профілактики та лікування Альцгеймера.

Як вчені пропонують лікувати хворобу Альцгеймера

У журналі ACS Nano було опубліковано дослідження, що пропонує новий погляд на процеси, які лежать в основі хвороби Альцгеймера. Вчені з'ясували, що на формування амілоїдних білків впливає орієнтація електронних спінів на магнітних поверхнях.

Результати показали: якщо змінити напрямок намагніченості поверхні, кількість амілоїдних фібрил, що утворюються, майже подвоюється, а їхня довжина в деяких випадках збільшується у 20 разів порівняно з протилежною орієнтацією магнітного поля.

Раніше повідомлялося про те, що Україну атакував новий коронавірус-мутант. Варіант коронавірусу XFG виник у результаті рекомбінації між двома іншими штамами - F.7 і LP.8.1.2.

Як раніше писав Главред, лікар назвала потужну зброю проти Альцгеймера. Що потрібно їсти і пити, щоб зберегти здоровий розум і не захворіти на хворобу Альцгеймера.

Більше новин:

Про джерело: журнал Nature

Nature — найпрестижніший рецензований науковий журнал світу. У 2009 році увійшов до Списку 100 найвпливовіших журналів з біології і медицини за останні 100 років під № 1 і був названий Журналом Сторіччя. Друкується щотижня у Сполученому королівстві, починаючи з 1869 року. Nature друкує статті з усіх наукових дисциплін та областей досліджень, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

хвороба Альцгеймера
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

23:22Світ
Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці без остаточної угоди для України - Рютте

Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці без остаточної угоди для України - Рютте

21:51Світ
РФ вгатила по автовокзалу та клініці Запоріжжя: зʼявилася реакція Зеленського

РФ вгатила по автовокзалу та клініці Запоріжжя: зʼявилася реакція Зеленського

20:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 11 по 17 серпня: Ракам - прорив, Тельцям - ідея

Гороскоп Таро на тиждень з 11 по 17 серпня: Ракам - прорив, Тельцям - ідея

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

Гороскоп на завтра 11 серпня: Рибам - сварка, Козерогам - полегшення

Гороскоп на завтра 11 серпня: Рибам - сварка, Козерогам - полегшення

Гороскоп на тиждень з 11 до 17 серпня: Водоліям - образа, Рибам - переживання

Гороскоп на тиждень з 11 до 17 серпня: Водоліям - образа, Рибам - переживання

Останні новини

04:30

Хто придумав назву "Російська імперія": і як до цього причетний українець

03:30

Прорив у боротьбі з хворобою Альцгеймера: вчені на порозі великої розгадки

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці зі скрипалем за 35 секунд

02:35

Удача посміхнеться двом знакам зодіаку 11 серпня: хто у списку

02:25

"Ні про що не шкодую": Оля Цибульська показала єдине фото зі свого весілля

Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
01:30

Матуся відпочиває: як змінилася фігура Лесі Нікітюк після пологів

10 серпня, неділя
23:42

"Схаменіться, люди!": сестра Софії Ротару стала на захист співачки

23:22

Поштовхи відчули навіть у Стамбулі: у Туреччині стався руйнівний землетрус

23:11

Віра Брежнєва повернулася в Україну: "Щаслива розділити момент"

Реклама
23:09

УПЛ: "Шахтар" уперше в сезоні втратив очки, зігравши з "Карпатами"Відео

22:14

У Німеччині прокоментували зустріч Трампа та Путіна: на що сподівається Мерц

21:59

Паніка – найгірший союзник: чому чутки про поступки Росії не варті увагиПогляд

21:51

Трамп влаштує Путіну перевірку на Алясці без остаточної угоди для України - Рютте

21:27

5 міфів СРСР: як пропаганда переписала історію та пам’ять

20:44

РФ вгатила по автовокзалу та клініці Запоріжжя: зʼявилася реакція ЗеленськогоФото

20:29

"Могла змінити хід історії": актриса розповіла про відмову Трампу в побаченні

20:13

Китайський гороскоп на завтра 11 серпня: Тиграм - сварки, Мавпам - напруга

20:08

Чому люди говорять уві сні: фахівці назвали основні причини

19:47

Влупить +12 і литимуть грозові дощі: Україну накриває потужна штормова погода

19:21

Окупанти вдарили по автовокзалу Запоріжжя: під завалами можуть бути люди

Реклама
19:04

"Очікується ґрунтова посуха": синоптик попередив про небезпечні погодні умови

18:52

У США прокоментували план з "обміном територій": про які землі йдеться

18:23

Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на вибухи на Ухтинському НПЗ

18:07

У США зробили нову заяву щодо врегулювання війни в Україні - перші деталі

17:52

В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

17:36

Як ЗСУ зірвали підступний план ворога і ліквідували ДРГ біля Покровська - DeepState

17:23

Наступний тиждень може стати доленосним для України - Bild

16:59

Курс євро готує сюрпризи: банкір розповів, що буде з валютою найближчим часом

16:47

Зеленський може приєднатися до переговорів на Алясці: у CNN дізналися деталі

16:20

"Витягнули старе ганчір'я з шафи": Волошина і його нову дівчину захейтили в Мережі

16:12

ЗСУ вразили командний пункт батальйону окупантів під Олешками: десятки вбитих

16:09

Штормовий вітер та дощі з грозами: деякі регіони України накриє похолодання

15:48

Під Одесою прогриміли потужні вибухи: відпочивальники загинули просто на пляжіВідео

15:22

Чому 11 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

15:20

Студентський гаманець потовстішає: в Україні анонсують кардинально нові стипендії

14:56

Україна назвала свої умови для завершення війни

14:38

Пряме влучання і потужна пожежа: ЗСУ дронами підірвали Саратовський НПЗ

14:35

Що не так на малюнку: треба знайти помилку за 9 секунд

14:33

Україна тріумфує на Всесвітніх іграх: як українські веслярі здивували світ

14:09

"СБУ більше мене не шукає": з Олексія Паніна зняли звинувачення

Реклама
14:03

У Путіна "не збираються" повертати території у двох областях - WP

13:57

"Україна дорого заплатить": Фіцо по-хамськи образив українців, у МЗС відповіли

13:27

Штраф або навіть вилучення авто: за який популярний тюнінг може покарати поліція

12:50

У яєчню-бовтанку додають один інгредієнт: секрет ідеальної стравиВідео

12:42

Як прибрати подряпини на підлозі з дерева: простий, але робочий спосіб

12:37

Любовний гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня

12:03

Послання Путіну і Трампу: європейські лідери зробили несподівану заяву

11:33

Гороскоп на завтра 11 серпня: Рибам - сварка, Козерогам - полегшення

11:29

Зачистка на Сумщині: штурмовики ЗСУ "покришили" росіян і звільнили Безсалівку

11:22

Україна і союзники перед зустріччю Трампа та Путіна назвали США свій мирний план

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти