Прорив у боротьбі з хворобою Альцгеймера: вчені на порозі великої розгадки

При зниженому рівні літію посилюється накопичення амілоїду-бета і тау-білків - основних ознак захворювання.

https://science.glavred.net/proryv-v-borbe-s-boleznyu-alcgeymera-uchenye-na-poroge-razgadki-metoda-lecheniya-10688651.html Посилання скопійоване

Вчені провели нове дослідження / Колаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Головне:

Рівень літію в мозку може відігравати важливу роль

Дефіцит літію може бути однією з причин хвороби Альцгеймера

Вчені з Гарвардської медичної школи встановили, що рівень літію в мозку може відігравати важливу роль у розвитку хвороби Альцгеймера: його нестача пов'язана з погіршенням пам'яті.

Як повідомляє журнал Nature, результати досліджень на лабораторних мишах показали, що добавки з літієм здатні уповільнити або навіть повернути назад когнітивні порушення.

відео дня

Аналізуючи зразки мозкової тканини і крові від трьох категорій учасників - людей з діагнозом Альцгеймера, з легкими когнітивними порушеннями і без порушень пам'яті - дослідники виявили суттєві відмінності лише за одним елементом: літієм. Його рівень помітно знижувався вже на ранніх етапах розвитку хвороби.

Генетик і невролог Брюс Янкнер зазначив, що дані дослідження вперше підтверджують наявність літію в мозку в біологічно значущих об'ємах, таких як, наприклад, залізо або вітамін С. Це дає підстави вважати, що його дефіцит може бути однією з причин хвороби Альцгеймера, що відкриває нові перспективи для лікування.

Експерименти також показали, що при зниженому рівні літію посилюється накопичення амілоїду-бета і тау-білків - основних ознак захворювання. Ба більше, самі ці білки, як з'ясувалося, можуть зв'язувати і блокувати літій, роблячи його недоступним для нервових клітин, що прискорює патологічний процес.

Особливу увагу дослідників привернув оротат літію - форма речовини, здатна обходити механізм "захоплення" білками. Введення низьких доз цієї форми літію мишам із симптомами деменції покращувало пам'ять і знижувало вираженість когнітивних розладів.

Автори підкреслюють, що незважаючи на обнадійливі результати, до застосування цих даних у медицині ще далеко. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чому у деяких людей знижується рівень літію і як це пов'язано з виникненням хвороби.

У майбутньому ці відкриття можуть стати основою для методів раннього виявлення захворювання - за вмістом літію в організмі - і для розроблення нових підходів до профілактики та лікування Альцгеймера.

Як вчені пропонують лікувати хворобу Альцгеймера

У журналі ACS Nano було опубліковано дослідження, що пропонує новий погляд на процеси, які лежать в основі хвороби Альцгеймера. Вчені з'ясували, що на формування амілоїдних білків впливає орієнтація електронних спінів на магнітних поверхнях.

Результати показали: якщо змінити напрямок намагніченості поверхні, кількість амілоїдних фібрил, що утворюються, майже подвоюється, а їхня довжина в деяких випадках збільшується у 20 разів порівняно з протилежною орієнтацією магнітного поля.

Раніше повідомлялося про те, що Україну атакував новий коронавірус-мутант. Варіант коронавірусу XFG виник у результаті рекомбінації між двома іншими штамами - F.7 і LP.8.1.2.

Як раніше писав Главред, лікар назвала потужну зброю проти Альцгеймера. Що потрібно їсти і пити, щоб зберегти здоровий розум і не захворіти на хворобу Альцгеймера.

Більше новин:

Про джерело: журнал Nature Nature — найпрестижніший рецензований науковий журнал світу. У 2009 році увійшов до Списку 100 найвпливовіших журналів з біології і медицини за останні 100 років під № 1 і був названий Журналом Сторіччя. Друкується щотижня у Сполученому королівстві, починаючи з 1869 року. Nature друкує статті з усіх наукових дисциплін та областей досліджень, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред