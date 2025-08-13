Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"

Ви дізнаєтеся:
- На людство очікує на астрономічне явище, що вражає
- Уся фаза - від початку часткового затемнення до його завершення - триватиме 3 години
- Повне затемнення можливе тільки під час повного місяця
Найближчим часом на нас очікує вражаюче астрономічне явище - повне місячне затемнення, яке зможуть спостерігати жителі більшої частини планети: від Океанії до Південної Америки.
Воно відбудеться в ніч із 7 на 8 вересня (залежно від часового поясу). Уся фаза - від початку часткового затемнення до його завершення - триватиме 3 години 29 хвилин і 24 секунди, включно з ефектом "кривавого Місяця", пише IFLScience.
Повна картина затемнення
Це явище зможуть побачити жителі більшої частини Азії, західної Австралії та частини Східної Африки. В інших регіонах - зокрема, в Європі, більшій частині Австралії, на сході Бразилії та решті частини Африки - буде видно хоча б частину затемнення.
Таким чином, повністю або частково це небесне шоу зможуть спостерігати до 87% населення Землі, за умови сприятливої погоди. Для американців, які можуть засмутитися, що їхній регіон не опиниться в центрі подій, варто нагадати: березневе затемнення 2025 року було переважно видно саме в Америці. Космос любить ділитися порівну.
Чому місячні затемнення не відбуваються щомісяця
Уся річ у тім, що орбіта Місяця нахилена відносно земної орбіти навколо Сонця. І тільки в моменти, коли Місяць опиняється в так званому вузлі - тобто коли всі три тіла (Сонце, Земля і Місяць) шикуються на одній лінії - ми можемо спостерігати затемнення. Такі події відбуваються кілька разів на рік.
Повне затемнення можливе тільки під час повного місяця, коли Місяць повністю входить у тінь Землі. Якщо ж він проходить лише частково через тінь, ми бачимо часткове затемнення. А якщо зачіпає лише півтінь, то це напівтіньове затемнення.
Коли Місяць цілком входить у тінь Землі
Супутник Землі набуває характерного червонуватого відтінку - саме тому це явище й отримало назву "кривавий Місяць". Такий ефект виникає через те, що сонячне світло розсіюється в атмосфері Землі, і тільки червоні промені проходять до поверхні Місяця.
Дізнатися точний час затемнення у вашому регіоні можна на сайті Timeanddate.com.
Дивіться відео - повне сонячне затемнення:
Так званий "шлях тотальності" - географічна смуга, де буде повне затемнення, активно готується.
У деяких американських штатах і містах навіть оголосили надзвичайний стан через очікуваний ажіотаж.
Раніше публікувалися дивовижні кадри сонячного затемнення в Україні. Найкраще сонячне затемнення було видно в центральних і західних областях.
Як писав раніше Главред, раніше було рідкісне сонячне затемнення вперше за 18 років. Довгий час щось таємне створювало радіовипромінювання з глибокого космосу.
Більше новин:
- Де в Україні найродючіші землі: вчені назвали населений пункт в одній області
- Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я: вчені назвали нову кількість
- Один орган старіє набагато швидше за інші: вчені приголомшили результатом аналізу
Про джерело: IFLScience
IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт.
Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред