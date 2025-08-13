Рекордне повне затемнення: коли й де спостерігати "Кривавий Місяць"

Повністю або частково це небесне шоу зможуть спостерігати до 87% населення Землі.

Місячне затемнення / Колаж Главред, фото pixabay

На людство очікує на астрономічне явище, що вражає

Уся фаза - від початку часткового затемнення до його завершення - триватиме 3 години

Повне затемнення можливе тільки під час повного місяця

Найближчим часом на нас очікує вражаюче астрономічне явище - повне місячне затемнення, яке зможуть спостерігати жителі більшої частини планети: від Океанії до Південної Америки.

Воно відбудеться в ніч із 7 на 8 вересня (залежно від часового поясу). Уся фаза - від початку часткового затемнення до його завершення - триватиме 3 години 29 хвилин і 24 секунди, включно з ефектом "кривавого Місяця", пише IFLScience.

Повна картина затемнення

Це явище зможуть побачити жителі більшої частини Азії, західної Австралії та частини Східної Африки. В інших регіонах - зокрема, в Європі, більшій частині Австралії, на сході Бразилії та решті частини Африки - буде видно хоча б частину затемнення.

Таким чином, повністю або частково це небесне шоу зможуть спостерігати до 87% населення Землі, за умови сприятливої погоди. Для американців, які можуть засмутитися, що їхній регіон не опиниться в центрі подій, варто нагадати: березневе затемнення 2025 року було переважно видно саме в Америці. Космос любить ділитися порівну.

Чому місячні затемнення не відбуваються щомісяця

Уся річ у тім, що орбіта Місяця нахилена відносно земної орбіти навколо Сонця. І тільки в моменти, коли Місяць опиняється в так званому вузлі - тобто коли всі три тіла (Сонце, Земля і Місяць) шикуються на одній лінії - ми можемо спостерігати затемнення. Такі події відбуваються кілька разів на рік.

Повне затемнення можливе тільки під час повного місяця, коли Місяць повністю входить у тінь Землі. Якщо ж він проходить лише частково через тінь, ми бачимо часткове затемнення. А якщо зачіпає лише півтінь, то це напівтіньове затемнення.

Коли Місяць цілком входить у тінь Землі

Супутник Землі набуває характерного червонуватого відтінку - саме тому це явище й отримало назву "кривавий Місяць". Такий ефект виникає через те, що сонячне світло розсіюється в атмосфері Землі, і тільки червоні промені проходять до поверхні Місяця.

Дізнатися точний час затемнення у вашому регіоні можна на сайті Timeanddate.com.

