Різке зростання кількості захворювань на COVID-19 влітку: названо несподівані причини

Олексій Тесля
24 серпня 2025, 01:27
Медики виділяють кілька причин сезонного сплеску COVID-19 влітку.
Головне:

  • Зростання кількості інфікованих спостерігається в багатьох країнах
  • Експерти виділяють три головні чинники

З кожним літом від початку пандемії фіксується зростання кількості випадків COVID-19. Це пов'язано з тим, що вірус продовжує мутувати, а появу нових його форм складно передбачити заздалегідь.

За даними The New York Times, зростання кількості інфікованих спостерігається і в США, розповів старший клінічний епідеміолог з Університету Вашингтона Зіяд Аль-Алі.

відео дня

Медики виділяють кілька причин сезонного сплеску COVID-19 влітку.

Перебування в приміщеннях із кондиціонерами

Хоча влітку здається, що люди частіше перебувають на свіжому повітрі, на практиці через спеку вони прагнуть прохолоди кондиціонованих приміщень. Там часто зачинені вікна й обмежена вентиляція, що сприяє накопиченню вірусних частинок у повітрі. COVID-19, за словами Аль-Алі, в таких умовах легше поширюється.

Подорожі та масові заходи

Літній сезон - це активний час поїздок і заходів, де скупчуються великі групи людей: вокзали, аеропорти, фестивалі. Інфекціоніст Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Дейві Сміт зазначає, що такі ситуації створюють сприятливі умови для зараження, навіть якщо заходи відбуваються на вулиці - особливо в разі тісного контакту між людьми.

Ослаблення імунного захисту

Імунітет, отриманий після хвороби або вакцинації, з часом слабшає. Як пояснює Сміт, якщо людина перехворіла взимку, до літа рівень антитіл знижується. Те саме відбувається і з вакцинованими: через кілька місяців захист стає менш ефективним, що підвищує ризик повторного зараження - додає Аль-Алі.

Таким чином, незважаючи на гадану сезонну "безпеку", влітку існують реальні чинники, що сприяють поширенню вірусу.

Як визначити симптоми штаму Stratus

Варіант коронавірусу Stratus належить до респіраторних інфекцій і, подібно до попередніх мутацій, призводить до збільшення кількості хворих. Його відмінна риса - переважний вплив на верхні дихальні шляхи.

Симптоми Stratus багато в чому нагадують ознаки сезонних застуд або ГРВІ:

  • відчуття слабкості та втоми;
  • нежить або закладеність носа;
  • першіння або дискомфорт у горлі;
  • підвищення температури (проте не у всіх хворих).

Цікавий момент: у деяких інфікованих може зовсім не спостерігатися жару, незважаючи на наявність інших симптомів. Зазвичай захворювання минає протягом тижня-півтора, у середньому від 7 до 10 днів.

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Раніше повідомлялося, що в Києві від невідомого вірусу, схожого на коронавірус, померла 8-річна дівчинка.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

12:19

