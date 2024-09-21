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Приховував Пентагон: астроном-аматор сфотографував секретний космічний корабель

Олена Кюпелі
21 вересня 2024, 12:02
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Зображення отримують шляхом надсилання мікрохвильових імпульсів на поверхню Землі та вимірювання відбитих сигналів.
Астронавт-аматор сфотографував невідомий об'єкт
Астронавт-аматор сфотографував невідомий об'єкт / Колаж Главред, фото Pixabay

Астроном-аматор вважає, що йому вдалося зробити перше зображення надсекретного американського космічного корабля.

Фелікс Шефбенкер з Австрії стверджує, що сфотографував секретний флот шпигунських супутників, які експлуатуються тіньовим агентством Міністерства оборони США для полювання на міжнародних терористів, наркоторговців і кримінальних авторитетів для уряду США.

Як пише The Daily Mail, FIA-Radars, також звані Topaz, являють собою п'ять апаратів, вироблених Boeing, які досить потужні, щоб забезпечувати отримання зображень високої чіткості цілей на землі 24 години на добу.

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Астронавт сфотографував невідомий об'єкт
Астронавт сфотографував невідомий об'єкт / Фото space.com

Використовуючи телескоп, створений для відстеження і фотографування супутників, Шефбенкер спостерігав "речі, які раніше або не були відомі, або про які тільки припускали", включно з їхнім розміром, формою і положенням на небі.

Що відомо про Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

США лідирують у світі, маючи понад 200 супутників у космосі, і Шефбенкер спостерігав кілька з них за останні кілька місяців. Нещодавно спостерігач за небом поділився своїми відкриттями з Space.com, докладно описавши механіку і технології, які він спостерігав.

Його телескоп Dobsonian виявив кілька радарів FIA, оснащених радаром із синтезованою апертурою (SAR), що дає змогу США спрямовувати радар крізь хмари, листя і неглибокий ґрунт.

Більше фото невідомого об'єкта можна подивитися тут

Зображення отримують шляхом надсилання мікрохвильових імпульсів на поверхню Землі та вимірювання відбитих сигналів.

Topaz - це серія з п'яти супутників, розроблених Boeing, перший з яких було запущено 2010 року, а останній - 2018 року.

Уряд США зберігає в таємниці інформацію про можливості, ділячись тільки подробицями про те, що Topaz 1 мав ядерну енергетичну систему, систему управління орієнтацією і циліндричну монококову алюмінієву конструкцію.

Хоча неясно, яку модель спостерігав Шефбенкер, він зміг розгледіти інші деталі.

"З моїх зображень я роблю висновок, що ці супутники мають параболічну сітчасту антену діаметром близько 12 метрів і дві сонячні панелі з розмахом крил близько 10 метрів", - сказав він Space.com.

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