Сотні міст можуть опинитися під водою: гігантський льодовик на межі колапсу

Якщо крижаний масив дійсно завалиться, це може спричинити підвищення рівня світового океану приблизно на три метри.

/ Колаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Важливо:

Західно-Антарктичний крижаний щит на межі повного руйнування

Послаблюється структура крижаного щита, збільшуючи ризик його колапсу

Один із найбільших крижаних масивів планети - Західно-Антарктичний крижаний щит, що займає близько 760 тисяч квадратних миль - може опинитися на межі повного руйнування, що загрожує кліматичною катастрофою.

Вчені з Австралійського національного університету заявляють, що триваюче збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері послаблює структуру крижаного щита, збільшуючи ризик його колапсу, пише Daily Mail.

Якщо крижаний масив дійсно завалиться, це може спричинити підвищення рівня світового океану приблизно на три метри (9,8 футів), що призведе до затоплення прибережних міст по всьому світу.

За словами дослідників, у Великій Британії під воду підуть міста:

Халл;

Скегнесс;

Мідлсбро;

Ньюпорт.

У Європі серйозно постраждають:

Нідерланди;

Венеція;

Монпельє;

Гданськ.

Доктор Нерілі Абрам, провідний автор наукової роботи, зазначає, що процеси руйнування льоду і зміни в океанах вже відбуваються, і з кожним градусом потепління ситуація буде ставати гіршою.

У своїй роботі вчені спробували спрогнозувати наслідки обвалення крижаного щита і дійшли висновку, що це призведе до важких і незворотних змін, які зачіпають майбутні покоління. Зникнення морського льоду в Антарктиці робить шельфові льодовики вразливими до хвильового впливу, що прискорює руйнування. Крім того, зникнення льоду впливає на поглинання сонячного тепла і посилює потепління регіону.

За словами професора Метью Інгленда, серед найуразливіших - антарктична екосистема і тваринний світ, включно з імператорськими пінгвінами. Їхні пташенята потребують стабільної крижаної поверхні доти, доки у них не з'явиться водовідштовхувальне пір'я. Раннє руйнування морського льоду вже призвело до зникнення цілих колоній по узбережжю Антарктики.

Якщо найпесимістичніші сценарії реалізуються, сотні прибережних населених пунктів опиняться під водою. Інтерактивний інструмент від Climate Central дає змогу побачити, які райони світу найбільше постраждають під час підйому рівня моря на 9,8 фута. На карті ці території виділені червоним кольором.

У Великій Британії особливо вразливими виявляться східні області: під водою опиняться Галл, Скегнесс, Грімсбі, а також віддалені від моря міста, такі як Лінкольн і Пітерборо. Південніше постраждають деякі райони Лондона, включно з Бермондсі, Челсі, Грінвічем і Баттерсі. На заході країни можуть бути затоплені околиці Вестон-сьюпер-Мера, Кардіффа і Ньюпорта.

В інших країнах Європи під загрозою опиниться узбережжя від Кале до півдня Данії, а також відомі міста, такі як Венеція. У США в зоні ризику - Новий Орлеан, Галвестон і Еверглейдс.

Вчені підкреслюють: щоб уникнути катастрофічних наслідків, необхідно терміново скоротити викиди парникових газів і утримати зростання глобальної температури в межах 1,5°C. Тільки так можна запобігти незворотнім змінам і врятувати вразливі екосистеми.

"Світ повинен брати до уваги різкі зміни в Антарктиді, що вже відбуваються, під час розробки кліматичної політики", - підсумувала докторка Абрам.

Раніше вчені показали, що буде з Україною після танення льодовиків. Після того, як у світі розтануть усі льодовики, Одеса перестане існувати, а Крим стане островом.

Главред раніше писав про те, що названо дату зникнення африканських льодовиків. Африка перебуває на межі кліматичної катастрофи. Глобальне потепління знищить континент.

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні.

