У 2025 році буде тільки один Чорний Місяць: коли можна спостерігати

Період Нового Місяця, включно з Чорним Місяцем, дає чудову можливість насолодитися зірками без зайвого світла.

https://science.glavred.net/v-2025-godu-budet-tolko-odna-chernaya-luna-kogda-mozhno-nablyudat-10690094.html Посилання скопійоване

Місяць / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

За рік Місяць обертається навколо Землі близько 12,37 раза

У деяких роках можна спостерігати 13 молодиків або повних місяців

Місяць проходить через різні фази протягом приблизно одного місяця. Коли він повністю освітлений, це називається повним місяцем, а коли повністю прихований - молодим місяцем. У момент повного місяця Місяць перебуває навпроти Сонця, відбиваючи його світло, а під час Нового Місяця - між Землею і Сонцем, через що стає невидимим на небі.

За рік Місяць обертається навколо Землі близько 12,37 раза, тому в деяких роках можна спостерігати 13 Нових Місяців або повних місяців. У межах 19-річного циклу відбувається 235 Нових Місяців, що означає: у семи з цих років буває один додатковий Новий Місяць, повідомляє IFLScience.

Такий "зайвий" повний місяць традиційно називають Блакитним Місяцем. Саме звідси пішов вислів "раз на блакитний Місяць" - тобто, вкрай рідко. Схоже поняття - Чорний Місяць - прийшло з астрологічних традицій. Сучасне його значення - це "рідкісний" Новий Місяць, аналог Блакитного Місяця, тільки для темної фази.

Блакитний Місяць буває або другим повним місяцем в одному календарному місяці (щомісячний), або третім повним місяцем в астрономічному сезоні (сезонний). Те саме стосується і Чорного Місяця: він може бути щомісячним (другий Новий Місяць у місяці, трапляється раз на 29 місяців) або сезонним (третій Новий Місяць в одному сезоні, приблизно кожні 33 місяці). Останній Чорний Місяць був лише 8 місяців тому - він був щомісячним.

У серпні поточного року ми очікуємо сезонний Чорний Місяць. Наступне подібне явище відбудеться тільки 2027 року, збігшись із молодим місяцем, який викликав рідкісне сонячне затемнення 2 серпня 2027 року.

Виникає запитання: якщо Місяця все одно не видно, і затемнення не буде, навіщо взагалі знати про Чорний Місяць? Відповідь проста: хоч Місяць і красивий, його яскравість заважає спостерігати нічне небо - особливо під час метеорних потоків. А період Нового Місяця, включно з Чорним Місяцем, дає чудову можливість насолодитися зірками без зайвого світла.

Дивіться відео - рідкісне природне явище:

Мільйони людей на американському континенті та в Європі виходили на вулиці, щоб побачити рідкісне астрономічне явище. Місяць закрив собою Сонце аж на 4 хвилини.

Раніше публікувалися дивовижні кадри сонячного затемнення в Україні. Найкраще сонячне затемнення було видно в центральних і західних областях.

Як писав раніше Главред, раніше було рідкісне сонячне затемнення вперше за 18 років. Довгий час щось таємне створювало радіовипромінювання з глибокого космосу.

Більше новин:

Про джерело: IFLScience IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт. Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред