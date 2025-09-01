У космосі знайдено таємничий міжзоряний об'єкт: чи є небезпека для Землі

На відміну від більшості комет, 3I/ATLAS не виділяє звичної водяної пари або чадного газу.

/ Колаж: Главред, фото Pexels/Vittorio Staffolani, Pexels/Alex Andrews

Головне:

Міжзоряна комета 3I/ATLAS викидає в космос величезну кількість вуглекислого газу

Комета здавалася більшою через яскраву кому - хмару газу і пилу

Таємничий космічний об'єкт, який нещодавно пролетів через Сонячну систему, виявився ще більш незвичайним, ніж припускали вчені.

Йдеться про міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка, як з'ясувалося під час нових спостережень, є значно меншою, ніж вважалося раніше, але при цьому викидає в космос величезну кількість вуглекислого газу - близько 940 трильйонів молекул щосекунди, пише Daily Mail.

Це відкриття свідчить про те, що 3I/ATLAS, ймовірно, сформувалася в зоряній системі з умовами, відмінними від тих, що існують у нашій. Комети, народжені за межами Сонячної системи, можуть мати зовсім іншу структуру і поведінку.

Раніше вважалося, що діаметр об'єкта може бути більшим, але уточнені дані NASA показують, що розмір ядра - всього близько 2,7 кілометра. Комета здавалася більшою через яскраву кому - хмару газу і пилу, що оточує її і відбиває сонячне світло.

Крім компактного розміру, вчених здивував склад: на відміну від більшості комет, 3I/ATLAS не виділяє звичну водяну пару або чадний газ. Натомість її активність пов'язана переважно з викидом CO₂. Також комета вкрита водяним льодом, що робить її ще більш унікальною.

Цікаво й те, що об'єкт не має характерного хвоста - потоку газу та пилу, як у звичайних комет. Замість цього у нього щільна, рівномірна хмара. Чому це так - поки неясно, але однією з версій залишається активний викид CO₂.

Траєкторія 3I/ATLAS не пов'язана з гравітацією Сонця - комета просто пролітає повз і йде назад у міжзоряний простір. Це лише третій відомий об'єкт, який прибув у нашу систему ззовні. Вчені вважають, що він може бути навіть старшим за саме Сонце, вік якого оцінюється в 4,6 мільярда років.

Непізнаний об'єкт у космосі: думка вчених

Астрономам вдалося зафіксувати загадковий об'єкт поблизу Землі, застосувавши інноваційний спосіб спостереження.

Вчені використовували земну тінь як природний фільтр, що дало змогу позбутися візуальних перешкод, які створюють супутники і космічне сміття.

Завдяки цьому методу стало можливим виявити об'єкт, який у звичайних умовах губиться на тлі безлічі штучних слідів на небосхилі.

