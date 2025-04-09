Вимирання динозаврів було до падіння астероїда: вчені розвіяли міф

Дослідники проаналізували 8000 скам'янілостей із Північної Америки.

https://science.glavred.net/vimirannya-dinozavriv-bulo-do-padinnya-asterojida-vcheni-rozviyali-mif-10654466.html Посилання скопійоване

Науковці поставили під сумнів попередню теорію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про дослідження:

Дослідники вивчили 8000 скам’янілостей з Північної Америки

Виявили, що різноманіття динозаврів могло не зменшуватись

Згідно з поширеною гіпотезою, пікове різноманіття динозаврів припадало на період близько 75 мільйонів років тому, після чого воно начебто почало поступово знижуватись задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

Втім, дослідники з Університетського коледжу Лондона вважають, що це уявне зменшення чисельності динозаврів може бути лише результатом неповноти скам’янілого літопису. Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

відео дня

Фахівці проаналізували понад 8 000 скам’янілостей з Північної Америки, охопивши період у 18 мільйонів років перед катастрофічним ударом.

"Половина скам'янілостей, які ми маємо того часу, були знайдені в Північній Америці. Наші висновки натякають на те, що принаймні в цьому регіоні динозаври, можливо, були краще, ніж передбачалося раніше, напередодні зіткнення з астероїдом, потенційно з більшим розмаїттям видів, ніж ми бачимо в необроблених каменях", - сказав доктор Кріс Дін, провідний автор з UCL Earth Sciences. Рекомендуємо: Велика загадка вчених: навіщо у Єгипті будували піраміди

Брак скам’янілостей не заважає дослідженню

Щоб змоделювати потенційний ареал чотирьох груп динозаврів, вчені поділили Північну Америку на сітку й оцінили кількість ділянок, які ці тварини могли б заселити у різні періоди.

Скорочення кількості скам’янілостей вони пов’язали переважно з геологічними змінами, які зменшили кількість доступних для дослідження ділянок крейдяного періоду.

Цікаву закономірність виявили у випадку з цератопсами: їхні рештки частіше трапляються у пізніші періоди. На думку дослідників, це може бути пов’язано з тим, що ці динозаври населяли рівнинні місцевості, які з’явилися після відступу внутрішнього моря — у цих умовах ймовірність збереження скам’янілостей була вищою.

На думку співавтора дослідження Алессандро К’яренци, помітне скорочення кількості видів, імовірно, є результатом зменшеного "вікна відбору проб", спричиненого геологічними трансформаціями.

Більше цікавого з світу науки

Як раніше повідомляв Главред, що у сучасних підводних човнах кисень отримують кількома способами. Перш за все, використовуються спеціальні електрохімічні генератори, які шляхом електролізу води розкладають її на водень і кисень. Цей процес дозволяє постійно поповнювати запаси кисню на борту.

Крім того, якщо подивитися на Австралію з космосу, її поверхня більше нагадує Марс, ніж типовий земний ландшафт. А все через насичений колір континенту.

Також астрономи виявили кілька планет, що обертаються навколо зірки Барнарда, яка знаходиться лише за 6 світлових років від Землі.

Що за ресурс - Earth.com? Earth.com – це науковий вебсайт, який надає останні новини та дослідження про Землю, її екосистеми та навколишнє середовище. Він охоплює широкий спектр тем, включаючи зміну клімату, екологію, науку про Землю, тварин і рослини, а також сталий розвиток. Вебсайт публікує статті, написані науковцями та експертами в галузі, використовує високоякісні зображення та відео, щоб проілюструвати свої статті, і має зручний інтерфейс, який дозволяє легко знаходити потрібну інформацію. Earth.com є цінним ресурсом для тих, хто цікавиться наукою про Землю та навколишнім середовищем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред