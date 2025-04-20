Чи шкідливі соцмережі: вчені спростували поширений міф

Що показало дослідження за участю 400 тисяч дорослих.

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Вчені дослідили соцмережі / колаж: Главред, фото: unsplash

Коротко:

136 досліджень, понад 400 тис. учасників

58% зниження ризику когнітивних порушень серед активних користувачів

Попри поширену критику соціальних мереж за надмірну кількість поверхневого контенту, що, як вважається, сприяє розвитку так званої "цифрової деменції", нове дослідження свідчить про протилежне — принаймні у випадку з людьми старшого віку. Про це пише Interesting Engineering.

Науковці з Університету Бейлора та Медичної школи Остіна Делла при Техаському університеті проаналізували понад 136 наукових робіт, охопивши дані понад 400 тисяч дорослих.

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Результати вказують: регулярне використання цифрових технологій пов’язане зі зниженням ризику розвитку когнітивних порушень. Зокрема, йдеться про 58% меншу ймовірність таких розладів у людей похилого віку, які активно користуються сучасними технологіями.

Дослідження проводили клінічний нейропсихолог доктор Джаред Ф. Бендж із Медичної школи Делла та Всебічного центру пам’яті UT Health Austin, а також доктор Майкл К. Скаллін, доцент психології та нейронауки з Університету Бейлора.

"Ви можете переглянути новини практично будь-якого дня, і ви побачите, як люди говорять про те, як технології завдають нам шкоди", — прокоментував Скаллін.

Окрім впливу на когнітивні здібності, дослідники наголошують на соціальних перевагах технологій. Завдяки ним літні люди зберігають незалежність у повсякденному житті та можуть підтримувати тісніші зв’язки з близькими.

"Тепер ви можете спілкуватися з родичами різних поколінь. Ви можете не тільки поговорити з ними, ви можете побачити їх. Ви можете поділитися фотографіями. Ви можете обмінятися електронними листами, і все це протягом секунди або менше. Отже, це означає, що є більше можливостей для зменшення самотності", — додав Скаллін.

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Нагадаємо, Главред дізнався з відкритих джерел, з якою метою споруджувалися піраміди та які особливості у будівництві враховували єгиптяни.

Крім того згідно з поширеною гіпотезою, пікове різноманіття динозаврів припадало на період близько 75 мільйонів років тому, після чого воно начебто почало поступово знижуватись задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

Також у Єрусалимі археологи, які досліджують територію Церкви Гробу Господнього, виявили докази існування стародавнього саду, що, ймовірно, відповідає опису з Нового Заповіту.

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