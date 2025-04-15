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Земля не завжди була блакитною: вчені дали неочікувану відповідь

Руслан Іваненко
15 квітня 2025, 17:40
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Це відкриття може допомогти шукати життя на інших планетах.
Планета, океан
Зелені океани могли існувати мільярди років тому / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Коротко:

  • Вчені з’ясували, що в архейську еру океани були зеленими
  • На острові Іво знайдено природний аналог таких умов

Сучасні космонавти називають нашу планету "блакитним мармуром", однак мільярди років тому вона мала зовсім інший вигляд. Нове дослідження вченого Таро Мацуо з Університету Нагоя, опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, свідчить: у минулому океани Землі могли бути зеленими через високу концентрацію заліза.

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За допомогою чисельного моделювання дослідники з’ясували, що в архейську еру підводне світло мало переважно зелений спектр — результат осідання окисленого заліза Fe(III). Саме в такому середовищі могли еволюціонувати фотосинтезуючі організми, пристосовуючись до наявного світла.

" Поверхня планети не лише хімічно та фізично змінювалася геологічними подіями протягом 4,5 мільярдів років, але й формувалася життям з моменту його появи." — зазначає Мацуо.

У 2023 році на острові Іво вчений знайшов природний аналог давніх океанів — місцеві гідротермальні джерела забарвлюють воду в зелений колір через вміст заліза. Аналіз показав, що вже на глибині 5,5 метра переважає зелений спектр, а місцеві ціанобактерії адаптовані саме до таких умов.

Це відкриття може допомогти не лише глибше зрозуміти історію Землі, а й стати ключем до виявлення життя на інших планетах — адже зелені океани можуть вказувати на біологічну активність, яку можна помітити навіть на великих відстанях.

Більше цікавого з світу науки

Нагадаємо, Главред дізнався з відкритих джерел, з якою метою споруджувалися піраміди та які особливості у будівництві враховували єгиптяни.

Також у Єрусалимі археологи, які досліджують територію Церкви Гробу Господнього, виявили докази існування стародавнього саду, що, ймовірно, відповідає опису з Нового Заповіту.

Крім того, вчені тривалий час не могли пояснити дивні періодичні радіохвилі, що надходили з нашої галактики - вони були схожі на відомі швидкі радіосплески, але мали свої унікальні особливості. Нещодавно астрономам вдалося з’ясувати їхнє джерело, і відкриття виявилося просто шокуючим та не схожим на жодні інші.

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