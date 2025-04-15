Земля не завжди була блакитною: вчені дали неочікувану відповідь

Коротко:
- Вчені з’ясували, що в архейську еру океани були зеленими
- На острові Іво знайдено природний аналог таких умов
Сучасні космонавти називають нашу планету "блакитним мармуром", однак мільярди років тому вона мала зовсім інший вигляд. Нове дослідження вченого Таро Мацуо з Університету Нагоя, опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, свідчить: у минулому океани Землі могли бути зеленими через високу концентрацію заліза.
За допомогою чисельного моделювання дослідники з’ясували, що в архейську еру підводне світло мало переважно зелений спектр — результат осідання окисленого заліза Fe(III). Саме в такому середовищі могли еволюціонувати фотосинтезуючі організми, пристосовуючись до наявного світла.
" Поверхня планети не лише хімічно та фізично змінювалася геологічними подіями протягом 4,5 мільярдів років, але й формувалася життям з моменту його появи." — зазначає Мацуо.
У 2023 році на острові Іво вчений знайшов природний аналог давніх океанів — місцеві гідротермальні джерела забарвлюють воду в зелений колір через вміст заліза. Аналіз показав, що вже на глибині 5,5 метра переважає зелений спектр, а місцеві ціанобактерії адаптовані саме до таких умов.
Це відкриття може допомогти не лише глибше зрозуміти історію Землі, а й стати ключем до виявлення життя на інших планетах — адже зелені океани можуть вказувати на біологічну активність, яку можна помітити навіть на великих відстанях.
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