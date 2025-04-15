Земля не завжди була блакитною: вчені дали неочікувану відповідь

Це відкриття може допомогти шукати життя на інших планетах.

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Зелені океани могли існувати мільярди років тому / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Коротко:

Вчені з’ясували, що в архейську еру океани були зеленими

На острові Іво знайдено природний аналог таких умов

Сучасні космонавти називають нашу планету "блакитним мармуром", однак мільярди років тому вона мала зовсім інший вигляд. Нове дослідження вченого Таро Мацуо з Університету Нагоя, опубліковане в журналі Nature Ecology & Evolution, свідчить: у минулому океани Землі могли бути зеленими через високу концентрацію заліза.

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За допомогою чисельного моделювання дослідники з’ясували, що в архейську еру підводне світло мало переважно зелений спектр — результат осідання окисленого заліза Fe(III). Саме в такому середовищі могли еволюціонувати фотосинтезуючі організми, пристосовуючись до наявного світла.

" Поверхня планети не лише хімічно та фізично змінювалася геологічними подіями протягом 4,5 мільярдів років, але й формувалася життям з моменту його появи." — зазначає Мацуо.

У 2023 році на острові Іво вчений знайшов природний аналог давніх океанів — місцеві гідротермальні джерела забарвлюють воду в зелений колір через вміст заліза. Аналіз показав, що вже на глибині 5,5 метра переважає зелений спектр, а місцеві ціанобактерії адаптовані саме до таких умов.

Це відкриття може допомогти не лише глибше зрозуміти історію Землі, а й стати ключем до виявлення життя на інших планетах — адже зелені океани можуть вказувати на біологічну активність, яку можна помітити навіть на великих відстанях.

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