Жерло Апокаліпсису: розкрито ймовірність вибуху чорної діри і названо терміни

Олексій Тесля
20 вересня 2025, 03:06
Чорні діри являють собою найпотужніші джерела гравітації. Вони притягують усе навколо.
Чи є можливість вибуху чорної діри

  • Є шанс вибуху так званої первинної чорної діри
  • Чим менша маса чорної діри, тим вища її температура

Вчені з Массачусетського університету в Амхерсті заявили про тривожну ймовірність вибуху чорної діри в космосі протягом найближчих десяти років.

У своїй останній науковій роботі вони стверджують, що існує 90-відсотковий шанс, що до 2035 року станеться як мінімум один вибух так званої первинної чорної діри (PBH), пише Daily Mail.

Якщо така подія все ж станеться, вона стане помітною для космічних і наземних телескопів, хоча, на щастя, не становитиме загрози для життя на Землі.

"Ми не говоримо, що це обов'язково трапиться в найближче десятиліття, - пояснив Майкл Бейкер, провідний автор дослідження і доцент кафедри фізики, - але ймовірність такої події дуже висока - близько 90 відсотків".

Чорні діри являють собою найпотужніші джерела гравітації. Вони притягують усе навколо - від міжзоряного газу до цілих планет і навіть інших чорних дір. Часто їх називають "руйнівними монстрами", адже вони буквально розривають на частини зірки і не випускають навіть світло.

Якщо чорна діра достатньо нагріта, вона здатна повільно випускати частинки через явище, відоме як випромінювання Гокінга. Згідно з теорією, у процесі випаровування чорна діра стає дедалі легшою і гарячішою, прискорюючи випромінювання доти, доки в якийсь момент не станеться катастрофічний вибух.

Що менша маса чорної діри, то вищою є її температура та інтенсивнішим випаровування, а отже, будь-які спостережувані прояви випромінювання Гокінга, найімовірніше, будуть виходити від саме таких первинних чорних дір.

Раніше вважалося, що такі вибухи вкрай рідкісні - відбуваються приблизно раз на 100 тисяч років. Однак нові розрахунки американських фізиків вказують на те, що ці події можуть відбуватися в десятки тисяч разів частіше - можливо, раз на десятиліття.

Якщо дійсно одна з таких чорних дір вибухне до 2035 року (або раніше), спостерігати цю подію неозброєним оком буде неможливо. Однак наявні телескопи цілком можуть зафіксувати її.

"Наші технології вже готові до того, щоб засікти такий вибух, - зазначає професор Бейкер. - Тому ми маємо бути до цього підготовлені".

Крім того, за словами дослідників, під час вибуху може вивільнитися цілий спектр елементарних частинок, включно з тими, чиє існування поки що лише припускається. Це може допомогти людству просунутися у відповіді на фундаментальне запитання: звідки виник Всесвіт і все, що в ньому існує?

Робота дослідницької групи, нещодавно опублікована в журналі Physical Review Letters, вперше пропонує реалістичний сценарій, у якому сучасні наукові інструменти можуть зафіксувати вибух первинної чорної діри.

Ця подія здатна кардинально змінити наше розуміння фізики та історії космосу.

"Якщо ми дійсно зафіксуємо вибух PBH, - підсумовують автори, - це підтвердить існування первинних чорних дір, доведе реальність випромінювання Гокінга і дасть цінну інформацію про природу елементарних частинок. Ми повинні бути готові використовувати цей шанс по максимуму".

Загадковий об'єкт у космосі: що кажуть учені

Загадковий об'єкт, що нещодавно пролетів через Сонячну систему , виявився куди більш дивним, ніж очікували астрономи.

Йдеться про міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка, як показали нові дані, має набагато менші розміри, ніж передбачалося раніше. Однак, незважаючи на скромні габарити, вона викидає в космос величезні обсяги вуглекислого газу - приблизно 940 трильйонів молекул на секунду.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

