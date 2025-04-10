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Живе понад 100 років: науковці показали унікальну рибу, яка не старіє

Руслан Іваненко
10 квітня 2025, 17:54
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Біолог розповів про здатність великоротих буффало не старіти.
Рыба
Ці риби живуть понад 100 років / колаж: Главред, фото: wikipedia.org

Коротко про головне:

  • Біолог Скотт Треверс розповів про дивовижні особливості великоротих буффало
  • Ці риби не старіють і мають унікальну вікову структуру, зокрема 99,7% старше 50 років

Деяким тваринам вдається дожити до надзвичайного віку, і серед них є справжні довгожителі. Одним з таких унікальних прикладів є великоротий буффало, прісноводна риба з Північної Америки, яка може жити понад 120 років і не демонструє ознак старіння.

Еволюційний біолог Скотт Треверс з Ратгерського університету в колонці для Forbes зазначив, що ці риби, які мешкають у водах США та Канади, здатні обходитися без регулярного розмноження, інколи пропускаючи навіть десятиліття між поколіннями. Це дуже нетипово для більшості інших риб.

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"Такі риби розмножуються лише за наявності певних екологічних умов, таких як підвищення рівня води після затоплення рослинності та відповідна температура між +15,5 і +18,3 °C. Якщо хоча б один з цих факторів відсутній, розмноження не відбудеться" - говорить науковець.

Цікаво, що, на відміну від більшості інших видів, великороті буффало не мають ознак старіння. У старих риб не спостерігається послаблення імунної системи чи збільшення рівня стресу, а їх клітини не руйнуються. Навпаки, старі особини виглядають здоровішими, ніж молоді.

Дослідження, проведене у вересні 2024 року, виявило, що 99,7% великоротих буйволів старше 50 років — деяким із них більше 80 чи 90, а деяким навіть понад 100 років. Така вікова структура є абсолютно унікальною для риб.

Хоча великороті буффало не є непереможними, їх здатність до довголіття та відсутність ознак старіння роблять їх надзвичайно стійкими до умов навколишнього середовища.

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Нагадаємо, Главред дізнався з відкритих джерел, з якою метою споруджувалися піраміди та які особливості у будівництві враховували єгиптяни.

Крім того, якщо подивитися на Австралію з космосу, її поверхня більше нагадує Марс, ніж типовий земний ландшафт. А все через насичений колір континенту.

Також останні кілька років в Україні стає помітна зміна клімату. Влітку 2024 року температура повітря тижнями перевищувала поділку у +30 градусів та била усі рекорди.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

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