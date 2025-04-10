Живе понад 100 років: науковці показали унікальну рибу, яка не старіє

Біолог розповів про здатність великоротих буффало не старіти.

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Ці риби живуть понад 100 років / колаж: Главред, фото: wikipedia.org

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Біолог Скотт Треверс розповів про дивовижні особливості великоротих буффало

Ці риби не старіють і мають унікальну вікову структуру, зокрема 99,7% старше 50 років

Деяким тваринам вдається дожити до надзвичайного віку, і серед них є справжні довгожителі. Одним з таких унікальних прикладів є великоротий буффало, прісноводна риба з Північної Америки, яка може жити понад 120 років і не демонструє ознак старіння.

Еволюційний біолог Скотт Треверс з Ратгерського університету в колонці для Forbes зазначив, що ці риби, які мешкають у водах США та Канади, здатні обходитися без регулярного розмноження, інколи пропускаючи навіть десятиліття між поколіннями. Це дуже нетипово для більшості інших риб.

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"Такі риби розмножуються лише за наявності певних екологічних умов, таких як підвищення рівня води після затоплення рослинності та відповідна температура між +15,5 і +18,3 °C. Якщо хоча б один з цих факторів відсутній, розмноження не відбудеться" - говорить науковець.

Цікаво, що, на відміну від більшості інших видів, великороті буффало не мають ознак старіння. У старих риб не спостерігається послаблення імунної системи чи збільшення рівня стресу, а їх клітини не руйнуються. Навпаки, старі особини виглядають здоровішими, ніж молоді.

Дослідження, проведене у вересні 2024 року, виявило, що 99,7% великоротих буйволів старше 50 років — деяким із них більше 80 чи 90, а деяким навіть понад 100 років. Така вікова структура є абсолютно унікальною для риб.

Хоча великороті буффало не є непереможними, їх здатність до довголіття та відсутність ознак старіння роблять їх надзвичайно стійкими до умов навколишнього середовища.

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