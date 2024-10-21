Археологи були дуже здивовані, відкривши найдавнішу у світі пляшку вина

Вони явно не очікували такого побачити.

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Археологи залишилися абсолютно приголомшені, відкривши найдавнішу у світі пляшку вина / Колаж Главред, фото: Juan Manuel Román et al., Journal of Archaeological Science Reports

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Артефакти були поміщені в гробницю

Це вино є одним із найдавніших із коли-небудь знайдених

В урні знайшли не тільки вино

Скляна урна віком 2 000 років була виявлена п'ять років тому в історичному місті Кармона, Андалусія. Раніше цього року стало відомо, що всередині урни було виявлено рідину, яка, як підтвердили аналізи, виявилася вином.

Датоване четвертим століттям, це вино є одним із найдавніших із коли-небудь знайдених. Вміст урни відображає гендерні відмінності в похоронних звичаях римського суспільства, пише The Express.

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"Спочатку ми були дуже здивовані тим, що в одній з урн збереглася рідина", - зізнався археолог Хуан Мануель Роман.

Однак на цьому сюрпризи не закінчилися: разом із золотою каблучкою в урні також знаходилися кремовані кістки чоловіка. Це дало змогу більше дізнатися про похоронні ритуали римського періоду в Іспанії.

Що таке Daily Express Daily Express - щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії. Видання є головною газетою Express Newspapers, що є дочірньою компанією холдингу Northern & Shell, чиїм одноосібним власником є Річард Десмонд.

Дослідники вважають, що це "не збіг", що рештки належать чоловікові, оскільки стародавні римляни забороняли жінкам пити вино, вважаючи його "чоловічим напоєм".

В іншій урні з гробниці були останки жінки, але слідів вина не було. Натомість у ній були три бурштинові прикраси, флакон парфумів з ароматом пачулі та залишки шовкової тканини.

Ці артефакти були поміщені в гробницю відповідно до римських уявлень про те, що потрібно покійному для подорожі в загробний світ. Вони вважали, що предмети, взяті з собою в могилу, можуть стати в нагоді їм після смерті.

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