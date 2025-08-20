Феноменальне відкриття: вчені навчили штучний інтелект читати думки

Ви дізнаєтеся:
- Нейро-комп'ютерний інтерфейс здатний перетворювати внутрішню мову на текст
- Алгоритм ШІ розпізнав навіть ті фрази, які не були озвучені
Представлено інноваційну розробку - нейро-комп'ютерний інтерфейс штучного інтелекту, здатний перетворювати внутрішню мову на текст.
За словами дослідників Стенфордського університету, ця технологія відкриває нові можливості для відновлення комунікації у людей, які втратили здатність говорити. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Cell.
Під час експериментів учасників просили або вимовляти певні слова вголос, або просто подумки промовляти їх. В обох випадках фіксувалася активність одних і тих самих ділянок мозку, що дало змогу алгоритму ШІ розпізнавати навіть ті фрази, які не були озвучені.
З метою захисту конфіденційності фахівці протестували спеціальну функцію доступу - свого роду "пароль", який активує або блокує розпізнавання внутрішньої мови.
Так, в одному з тестів кодова фраза Chitty chitty bang bang була точно визначена в 99% випадків, що продемонструвало можливість користувача керувати системою і контролювати доступ до своїх уявних повідомлень.
Штучний інтелект згенерував образ ідеальної дівчини
В інтернеті швидко набирає популярності Instagram-профіль віртуальної моделі Емілі Пеллегріні, повністю створеної за допомогою ШІ.
Образ 23-річної моделі було розроблено на основі узагальненого уявлення про зовнішність "дівчини мрії" на думку більшості чоловіків. Уже зараз сторінка приносить її творцеві дохід - понад 10 000 доларів, а кількість підписників продовжує стрімко зростати.
Раніше повідомлялося про те, що штучний інтелект відтворив обличчя Ісуса Христа. Штучний інтелект відтворив "обличчя Ісуса Христа" з Туринської плащаниці, яка, як дехто вважає, покривала його тіло відразу після розп'яття.
Як повідомляв Главред, раніше штучний інтелект навчився передбачати смерть людини. По суті, маючи достатню інформацію, ШІ може визначити, чи є у вас шанси померти рано чи ні.
Більше новин:
- Чи справді від динозаврів: вчені нарешті розшифрували, звідки береться нафта
- Павуки в домі можуть бути нашими помічниками: науковиця розповіла секрет
- Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я: вчені назвали нову кількість
Про джерело: Cell
У перекладі з англійської - "клітина". Науковий журнал, що публікує дослідження з широкого кола дисциплін. Журнал заснований 1974 року Бенджаміном Льюїном і публікується двічі на місяць видавництвом Cell Press, що входить до корпорації Elsevier.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред