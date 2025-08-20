Феноменальне відкриття: вчені навчили штучний інтелект читати думки

Технологія відкриває нові можливості для відновлення комунікації у людей.

Вчені навчили штучний інтелект читати думки / Колаж: Главред, фото: Pixabay/justDIYteam, Pixabay/geralt

Ви дізнаєтеся:

Нейро-комп'ютерний інтерфейс здатний перетворювати внутрішню мову на текст

Алгоритм ШІ розпізнав навіть ті фрази, які не були озвучені

Представлено інноваційну розробку - нейро-комп'ютерний інтерфейс штучного інтелекту, здатний перетворювати внутрішню мову на текст.

За словами дослідників Стенфордського університету, ця технологія відкриває нові можливості для відновлення комунікації у людей, які втратили здатність говорити. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Cell.

Під час експериментів учасників просили або вимовляти певні слова вголос, або просто подумки промовляти їх. В обох випадках фіксувалася активність одних і тих самих ділянок мозку, що дало змогу алгоритму ШІ розпізнавати навіть ті фрази, які не були озвучені.

З метою захисту конфіденційності фахівці протестували спеціальну функцію доступу - свого роду "пароль", який активує або блокує розпізнавання внутрішньої мови.

Так, в одному з тестів кодова фраза Chitty chitty bang bang була точно визначена в 99% випадків, що продемонструвало можливість користувача керувати системою і контролювати доступ до своїх уявних повідомлень.

/ cell.com

Про джерело: Cell У перекладі з англійської - "клітина". Науковий журнал, що публікує дослідження з широкого кола дисциплін. Журнал заснований 1974 року Бенджаміном Льюїном і публікується двічі на місяць видавництвом Cell Press, що входить до корпорації Elsevier.

