На Землі почав утворюватися новий океан: дослідники назвали несподіване місце

Розкол довжиною 35 миль, відомий як Східноафриканський розлом, утворився ще в 2005 році.

На Землі може з'явиться ще один океан / yahoo.com

На нашій планеті може утворитися новий океан на Африканському континенті, вважають дослідники.

Розкол утворився в пустелі Ефіопії. Такі країни, як Кенія і Уганда, можуть обзавестися береговою лінією, оскільки в ущелині утворюється новий океан, пише yahoo.com.

"Це єдине місце на Землі, де можна вивчити, як континентальний розлом перетворюється на океанічний", - сказав Крістофер Мур, докторант Університету Лідса.

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Розкол довжиною 35 миль, відомий як Східноафриканський розлом, утворився в 2005 році, але його перетворення в новий океан займе від п'яти до 10 мільйонів років, кажуть дослідники.

Розлом в Африці / yahoo.com

Причина розколу залишається невідомою, але деякі вважають, що утворення розломів було викликано тектонічними процесами, подібними до тих, що відбуваються на дні океану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на найвищій горі України – Говерлі – туристи знайшли пляшку з двома записками. Вони датовані 1971 і 1972 роком. У записках говориться, що вершину гори підкорили школярі.

У першій записці написано, що під час останніх канікул (4 червня 1971 року), сюди вийшли: Григор'єв, Трофімов, Мясоєдов, Павлов, Конов, Бірюков, Штанько і Будейко. Друга записка датована 21 травня 1972 року. З неї відомо, що авторами були учні 10 класу середньої школи 131.

Також ми писали, що вчені з австралійського університету імені Меттью Фліндерса стверджують, що розгадали загадку овіяного легендами і міфами ще з Середніх століть морського чудовиська Хафгуфа. Про це пише британське видання The Telegraph.

Дослідники з "Зеленого континенту" кажуть, що Хафгуфою виявився представник сімейства звичайних китів.

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