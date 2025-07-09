Планета може поповнитися новим океаном: вчені розкрили, де він може з’явитися

Вчені виявили підйом гарячої мантії під Афарським регіоном і вважають, що процес може призвести до утворення нового океану.

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Дослідження показало, що мантія під Афаром не є однорідною і реагує на рухи плит, формуючи нові геологічні структури / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Ви дізнаєтесь:

Що пульсує під Ефіопією

Як вулканічна лава допомогла вченим

Коли й де може з’явитися новий океан

На сході Африки може сформуватись новий океанічний басейн — такого висновку дійшли вчені, які досліджують активність мантії під Афарським регіоном. Про це повідомляє видання Earth.

Науковці давно підозрювали наявність так званого мантійного апвелінгу — висхідного потоку гарячої речовини з надр Землі. Однак досі залишались незрозумілими його точна форма, склад і взаємодія з тектонічними плитами. Нове дослідження дозволило отримати найдетальніше уявлення про цю структуру.

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"Ми виявили, що мантія під Афаром не є однорідною або стаціонарною — вона пульсує, і ці пульсації несуть у собі виразні хімічні сигнатури", — розповіла провідна авторка дослідження Емма Воттс.

Фахівці вивчили зразки лави зі 130 молодих вулканів у районі Афарської западини — місця, де сходяться й розходяться три тектонічні рифти: Головний Ефіопський, Рифт Червоного моря та Рифт Аденської затоки. Саме тут фіксується підйом мантії, який, за словами науковців, супроводжується появою різних типів гарячого матеріалу.

"Дослідження показує, що підняття мантії – це не просто глибокі шари Землі, що діють ізольовано. Вони активно формуються та керуються рухом тектонічних плит, що знаходяться вище, створюючи динамічний зв'язок між глибинами Землі та поверхнею, на якій ми живемо", — зазначають дослідники.

На думку вчених, така активність мантії в регіоні в майбутньому може призвести до формування нового океану на місці нинішнього суходолу.

Раніше Главред писав про те, що вчені вживили мишам людський "ген мови". Американські науковці розповіли, що миші після цього почали видавати зовсім інші звуки.

Напередодні стало відомо, що вчених приголомшила неймовірна знахідка, яка привідкрила таємницю найдавніших останків в Антарктиді - рештків молодої жінки, яка, ймовірно, померла між 1819 і 1825 роками.

Крім того, фахівці з кібербезпеки провели тестування 16 найпередовіших ШІ-моделей провідних розробників, щоб перевірити їхню поведінку у ситуації загрози відключення. Результати виявилися тривожними.

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