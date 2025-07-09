Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наука

Планета може поповнитися новим океаном: вчені розкрили, де він може з’явитися

Руслан Іваненко
9 липня 2025, 19:00
44
Вчені виявили підйом гарячої мантії під Афарським регіоном і вважають, що процес може призвести до утворення нового океану.
Океан, Планета
Дослідження показало, що мантія під Афаром не є однорідною і реагує на рухи плит, формуючи нові геологічні структури / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

Ви дізнаєтесь:

  • Що пульсує під Ефіопією
  • Як вулканічна лава допомогла вченим
  • Коли й де може з’явитися новий океан

На сході Африки може сформуватись новий океанічний басейн — такого висновку дійшли вчені, які досліджують активність мантії під Афарським регіоном. Про це повідомляє видання Earth.

Науковці давно підозрювали наявність так званого мантійного апвелінгу — висхідного потоку гарячої речовини з надр Землі. Однак досі залишались незрозумілими його точна форма, склад і взаємодія з тектонічними плитами. Нове дослідження дозволило отримати найдетальніше уявлення про цю структуру.

відео дня

"Ми виявили, що мантія під Афаром не є однорідною або стаціонарною — вона пульсує, і ці пульсації несуть у собі виразні хімічні сигнатури", — розповіла провідна авторка дослідження Емма Воттс.

Фахівці вивчили зразки лави зі 130 молодих вулканів у районі Афарської западини — місця, де сходяться й розходяться три тектонічні рифти: Головний Ефіопський, Рифт Червоного моря та Рифт Аденської затоки. Саме тут фіксується підйом мантії, який, за словами науковців, супроводжується появою різних типів гарячого матеріалу.

"Дослідження показує, що підняття мантії – це не просто глибокі шари Землі, що діють ізольовано. Вони активно формуються та керуються рухом тектонічних плит, що знаходяться вище, створюючи динамічний зв'язок між глибинами Землі та поверхнею, на якій ми живемо", — зазначають дослідники.

На думку вчених, така активність мантії в регіоні в майбутньому може призвести до формування нового океану на місці нинішнього суходолу.

Раніше Главред писав про те, що вчені вживили мишам людський "ген мови". Американські науковці розповіли, що миші після цього почали видавати зовсім інші звуки.

Напередодні стало відомо, що вчених приголомшила неймовірна знахідка, яка привідкрила таємницю найдавніших останків в Антарктиді - рештків молодої жінки, яка, ймовірно, померла між 1819 і 1825 роками.

Крім того, фахівці з кібербезпеки провели тестування 16 найпередовіших ШІ-моделей провідних розробників, щоб перевірити їхню поведінку у ситуації загрози відключення. Результати виявилися тривожними.

Читайте також:

Про джерело: Earth.com

Earth.com – це науковий вебсайт, який надає останні новини та дослідження про Землю, її екосистеми та навколишнє середовище. Він охоплює широкий спектр тем, включаючи зміну клімату, екологію, науку про Землю, тварин і рослини, а також сталий розвиток. Вебсайт публікує статті, написані науковцями та експертами в галузі, використовує високоякісні зображення та відео, щоб проілюструвати свої статті, і має зручний інтерфейс, який дозволяє легко знаходити потрібну інформацію. Earth.com є цінним ресурсом для тих, хто цікавиться наукою про Землю та навколишнім середовищем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука Африка океан цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що буде з доларом: українцям розповіли, чи варто купувати валюту

Що буде з доларом: українцям розповіли, чи варто купувати валюту

19:38Економіка
"План провалився": Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті

"План провалився": Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті

19:33Фронт
Ціни на популярні продукти злетіли на 25%: що найбільше подорожчало

Ціни на популярні продукти злетіли на 25%: що найбільше подорожчало

18:19Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із молодятами за 29 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із молодятами за 29 секунд

РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогноз

РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогноз

Останні новини

20:29

Чи володієте ви лідерськими якостями: простий тест за формою брів

19:53

Археологи відкрили місто віком 3500 років: чим знахідка в Андах здивувала науковців

19:38

Що буде з доларом: українцям розповіли, чи варто купувати валюту

19:35

Що кладуть у домовину і як поминають померлих: звичаї і традиції похорон в УкраїніВідео

19:33

"План провалився": Росія зібрала рекордне військо та пішла ва-банк на фронті

Наступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і ДніпраНаступ РФ у вересні розгорнеться з новою силою: Світан – про погрози захоплення Сум і Дніпра
19:11

Справжній магніт для злиднів та нещасть: що потрібно негайно викинути з дому

19:10

Путін шантажує Трампа?Погляд

19:05

"Жити сьогодні і зараз": фотографи Костя і Влада Ліберови вперше стануть батьками

19:00

Планета може поповнитися новим океаном: вчені розкрили, де він може з’явитися

Реклама
18:51

Зараз таких немає: як раніше називали місяці та чому рік починався не з січняВідео

18:36

Долар і євро різко подешевшали після зльоту: НБУ встановив новий курс

18:19

Сестра Жанни Фріске втратила доньку: що сталося

18:19

Ціни на популярні продукти злетіли на 25%: що найбільше подорожчало

18:18

Жарт, який прижився: яка справжня назва лежачого поліцейськогоВідео

18:03

"Розбомбити Москву до біса": з'явилась перша реакція Кремля на погрози Трампа

17:41

Без армії на роботу зась: в Раді готують обмеження для тисяч українців

17:31

"Я точно бі": Тіна Кароль здивувала зухвалим зізнанням

17:15

Пенсійний фонд тепер платить соцдопомогу: що буде з виплатами в липні

17:11

Папа Римський зробив нову пропозицію Зеленському щодо війни - що він сказавВідео

17:10

Секрет довголіття: чи є у вас риса характеру, яка продовжує життя

Реклама
16:44

Град і смерч: на Львівщині вирувала стихія - місцевих попередили про небезпеку

16:41

"Там у росіян є кілька баз": експерт розповів, де РФ може відкрити новий фронтВідео

16:29

Вологі серветки нищать автомобіль: що ними не можна протирати

16:15

В Україні планують "об'єднати" університети та армію - що зміниться для студентів

15:43

Той самий квас: рецепт бочкового "швидкого" квасу

15:39

Їх можна почути щодня: популярні слова, яких немає в українській мовіВідео

15:36

Доларовий вибір: у що інвестує голова НБУ, коли йдеться про власні кошти? актуально

15:23

Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

14:54

Чому 10 липня не можна сваритися: яке церковне свято у цей день

14:44

Сподобається навіть тим, хто не любить кабачок: цікавий рецепт рулету із шинкоюВідео

14:37

Були бездомними: Катерина Тишкевич розповіла про особливу покупку

14:35

Загадка на логіку: хто з трьох людей злочинець – треба вгадати за 15 секунд

14:31

Повернення найвідомішого пресцентру Києва: у липні відновлює роботу УНІАН на Хрещатику

14:20

Чоловік - відомий український актор: Анна Кошмал розкрила правду про стосунки

14:15

Дипломатія на $22 млн: ВООЗ зберігає зв’язки з путінським режимом попри війну і критику Заходу

14:14

Переведення годинників восени: з’явилося актуальне уточнення

14:13

У РФ обмаль часу: економіст спрогнозував, скільки ще ворог зможе воювати

14:08

"Будемо трястися від холоду": синоптик попереджає про різке зниження температури

13:47

Вапняний наліт зникне миттєво, якщо натерти кран продуктом з холодильника

13:25

"Його пісні чули мільйони": Зеленський відреагував на смерть легендарного артиста

Реклама
13:21

Кількість "Шахедів" буде неефективною: Єрмак заявив про роль дронів-перехоплювачів

13:07

В Києві затримали китайських шпигунів: СБУ повідомила, що вони шукали

12:56

Бабусина класика: перевірений рецепт кабачкової ікри, як в дитинстві

12:52

Засоби дипломатії вичерпані: Мерц вийшов із важливою заявою щодо війни в Україні

12:43

Ми створюємо — вони копіюють: бренд Sister’s Aroma про російські фейки новини компанії

12:30

Гороскоп Таро на завтра 10 липня: Овнам - посилено просити, Тельцям - визначатися

12:21

Здуріли на Z-пропаганді: Бейонсе затюкали любителі "русского мира"

12:00

Путін хоче у 2025 році дотиснути Україну, інакше економіка РФ не витримає - Ліпсіц

11:59

Чи зможе Україна стати членом ЄС до 2030 року: у Єврокомісії відповіли

11:47

Одразу сім міст в небезпеці: Світан попередив про нову мету ворога на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти