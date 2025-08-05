5 серпня Земля зробить оборот швидше, ніж будь-коли, - день скоротиться на 1,25 мілісекунди.

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Сьогодні обертання Землі прискориться: це може стати катастрофою для світу / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Що відбувається із Землею

Як це позначиться на людях

Учені фіксують тривожну тенденцію: наша планета починає обертатися швидше. За прогнозами фахівців, 5 серпня може стати одним із найкоротших днів в історії спостережень.

Причина - зміни у внутрішній структурі Землі та вплив гравітації Місяця, які прискорюють обертання планети на полюсах, пише Daily Mail.

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Сьогоднішнє прискорення становитиме 1,25 мілісекунди - здається незначним, але наслідки можуть бути вкрай небезпечними.

Що відбувається із Землею?

Швидкість обертання Землі ніколи не була абсолютно постійною. Океанські течії, землетруси, танення льодовиків, рух розплавленого ядра - все це впливає на тривалість доби. Але останніми роками зафіксовано зростання кількості "коротких днів". Рекорд було встановлено 5 липня 2024 року, коли доба скоротилася на 1,66 мілісекунди.

Тепер учені попереджають: якщо прискорення продовжиться, наслідки можуть бути катастрофічними.

Глобальна повінь і зростання рівня моря

Із прискоренням обертання зростає відцентрова сила, виштовхуючи воду від полюсів до екватора. Навіть збільшення швидкості на 1 милю на годину здатне підняти рівень води на кілька дюймів - цього достатньо, щоб затопити прибережні міста. При прискоренні на 100 миль на годину під водою можуть зникнути великі регіони вздовж екватора.

Небезпечні зміни клімату

Більш швидке обертання посилить ефект Коріоліса, що впливає на рух атмосфери і формування штормів. За словами астронома NASA Стіна Оденвальда, урагани почнуть обертатися швидше, несучи із собою більше енергії та руйнувань.

Удар по біологічних ритмах людини

Укорочена доба (наприклад, 22 години замість 24) може порушити циркадні ритми людини. Це призведе до хронічного недосипу, збільшення кількості інфарктів, інсультів і ДТП. Навіть перехід на літній час викликає сплеск проблем зі здоров'ям, а постійне зрушення на дві години - набагато небезпечніше.

Відхилення фіксують за допомогою надточного атомного годинника - він відстежує коливання атомів і дає змогу заміряти довжину доби з мікросекундною точністю. Саме ці прилади виявили, що Земля обертається все швидше: 9 липня, 22 липня і знову - сьогодні, 5 серпня.

Чому це відбувається?

Точні причини поки що не відомі. Астрофізик Грем Джонс припускає, що річ у зміщенні розплавлених шарів земного ядра, зміні висотних вітрів і течій. Комбінація цих факторів впливає на баланс планети та її осьове обертання.

Прискорення здається непомітним, але воно здатне порушити звичний ритм життя на всій планеті. Вчені продовжують стежити за динамікою, але наголошують: те, що здається лише мілісекундним зрушенням, може стати початком глобального природного дисбалансу.

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Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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