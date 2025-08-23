Учені знайшли "нову Землю": з'ясувалося, де ховається невідома планета

Пошук невідомої планети в цій царині ведеться як професійними вченими, так і аматорами.

https://science.glavred.net/uchenye-nashli-novuyu-zemlyu-vyyasnilos-gde-pryachetsya-neizvestnaya-planeta-10691960.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: Pixabay/WikiImages, Pixabay/YolGezer

Головне:

Пошук невідомої планети в цій області ведеться багатьма вченими

Висунуто гіпотезу про існування зовсім іншого небесного тіла

Вчені виявили нові непрямі свідчення, що вказують на можливе існування ще однієї планети, порівнянної за розміром із Землею, за межами орбіти Нептуна.

Цей передбачуваний об'єкт відрізняється від раніше обговорюваної Дев'ятої планети не тільки габаритами, але і своїм гравітаційним впливом на сусідні тіла, пише IFLScience.

відео дня

За орбітою Нептуна розташована не порожнеча, а пояс Койпера - велика зона, заповнена крижаними тілами і карликовими планетами, включно з Плутоном. Незважаючи на те, що в 2006 році він втратив статус планети, для багатьох він, як і раніше, залишається таким.

Пошук невідомої планети в цій області ведеться як професійними вченими, так і аматорами астрономії в усьому світі, але до сих пір об'єкт не вдалося виявити безпосередньо, навіть з використанням найпотужніших телескопів.

Нещодавно команда дослідників із Принстонського університету під керівництвом Аміра Сіраджа висунула гіпотезу про існування зовсім іншого небесного тіла, яке вони умовно назвали "Планета Y", щоб не плутати з Дев'ятою планетою. Їхні висновки засновані на аналізі незвичайної поведінки деяких об'єктів у поясі Койпера.

Згідно з їхніми розрахунками, маса цієї "Планети Y" може варіюватися від маси Меркурія до маси Землі. Передбачається, що вона рухається навколо Сонця на відстані в 100-200 астрономічних одиниць (1 а.о. - це відстань від Землі до Сонця). Її гравітаційний вплив проявляється не в тяжінні, як у Дев'ятої планети, а у вигляді зміни траєкторій об'єктів - вони начебто "виштовхуються" з площини Сонячної системи, відхиляючись приблизно на 15 градусів.

Автори гіпотези припускають, що ця планета могла сформуватися ближче до центру Сонячної системи, але згодом була виштовхнута на далекі орбіти під впливом гравітації гігантських планет, таких як Юпітер.

Безпрецедентне повне місячне затемнення

Зовсім скоро відбудеться одна з найяскравіших астрономічних подій - повне затемнення Місяця, яке зможуть побачити жителі великих регіонів планети: від країн Океанії до території Південної Америки.

Затемнення відбудеться в ніч із 7 на 8 вересня (залежно від місцевого часу). Його тривалість - від початку часткової фази до повного закінчення - становитиме 3 години 29 хвилин і 24 секунди. Протягом цього часу можна буде спостерігати ефект так званого "кривавого Місяця", коли супутник Землі набуває насичено-червоного відтінку.

Раніше астроном-аматор сфотографував секретний космічний корабель. Зображення виходять шляхом відправки мікрохвильових імпульсів на поверхню Землі і вимірювання відбитих сигналів.

Як писав Главред, раніше астрономи відкрили чотири нові планети. На думку астрономів, знайдені об'єкти є кам'янистими планетами.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: IFLScience IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт. Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред