Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наука

Знайдено винуватця катастроф в океані: розгадано таємницю Бермудського трикутника

Олексій Тесля
5 вересня 2025, 03:32
36
Незважаючи на десятиліття домислів про втручання НЛО, вчені пропонують набагато більш приземлене, але не менш вражаюче пояснення.
океан, корабельна аварія
За таємничими катастрофами стоїть природне явище / Колаж: Главред, фото: Pexels/Kellie Churchman, Pixabay/icondigital

Ви дізнаєтеся:

  • За таємничими катастрофами в цьому регіоні стоїть природне явище, відоме як хвилі-вбивці
  • Багато вчених не бачать у Бермудському трикутнику нічого надприродного
  • Безліч зникнень можна пояснити особливостями навколишнього середовища

Бермудський трикутник в Атлантичному океані, давно оповитий ореолом містики через безліч загадкових зникнень кораблів і літаків, насправді може бути цілком зрозумілий з наукової точки зору.

Незважаючи на десятиліття домислів про втручання НЛО, портали в інші виміри або інші надприродні сили, вчені пропонують набагато більш приземлене, але не менш вражаюче пояснення, пише Daily Mail.

Таємницю Бермудського трикутника розкрито

Доктор Саймон Боксалл, океанограф з Університету Саутгемптона, вважає, що за таємничими катастрофами в цьому регіоні стоїть природне явище, відоме як хвилі-вбивці - гігантські та непередбачувані водяні стіни, що можуть підніматися на висоту до 30 метрів і обрушуватися на судна з руйнівною силою.

Ці хвилі не тільки значно вищі за навколишні, а й можуть приходити з несподіваних напрямків, що робить їх особливо небезпечними для мореплавців.

Згідно з його теорією, такі хвилі здатні потопити навіть велике судно за лічені хвилини. Одним із найвідоміших інцидентів, що підпадають під це пояснення, стало зникнення 1918 року американського корабля USS Cyclops - вугільного транспорту, що прямував із Бразилії до Балтимора. Він зник безвісти, не подавши навіть сигналу лиха, і досі ні судно, ні його 306 членів екіпажу не були знайдені.

Щоб перевірити свою гіпотезу, команда вченого побудувала масштабну модель Cyclops і провела серію випробувань. Результати показали, що плоске дно судна робить його вразливим перед такими хвилями: якщо корабель опиниться між двома піками хвилі, його корпус може виявитися підвішеним над водяною западиною. У цьому разі конструкція не витримає напруги - судно може буквально переламатися навпіл.

"Ми спостерігали хвилі вище 30 метрів, - пояснює Боксалл. - Якщо така накриває судно, воно може зникнути під водою всього за пару хвилин".

У чому небезпека Бермудського трикутника

Цікаво, що хоча ідея "хвилі-вбивці" здається страхітливою, багато вчених не бачать у Бермудському трикутнику нічого надприродного. Дослідження NOAA (Національного управління океанографії та атмосфери США) і Lloyd's of London підтверджують: рівень пригод у цьому регіоні не перевищує середньостатистичні показники для інших жвавих морських районів.

Згідно з NOAA, безліч зникнень можна пояснити особливостями навколишнього середовища: теплі води, часті шторми, складна система мілководь і безліч островів створюють небезпечні умови для навігації.

"Багато зі зникнень відбувалися поблизу небезпечних мілин і в умовах поганої видимості", - наголошується у звіті агентства.

Таким чином, феномен Бермудського трикутника, ймовірно, є результатом сукупності природних чинників - від незвичайних хвиль до навігаційних помилок, а не наслідком містичних сил.

Що таке Бермудський трикутник

Це частина Атлантичного океану, приблизно обмежена Майамі, Бермудськими островами і Пуерто-Ріко, де зникли десятки кораблів і літаків.

Деякі з цих аварій супроводжуються незрозумілими обставинами.

Хоча щодо Бермудського трикутника було висунуто низку дивних теорій, жодна з них не доводить, що таємничі зникнення трапляються там частіше, ніж в інших районах океану, які часто відвідують.

Безліч людей щодня переміщаються цим районом без пригод.

Загадкова "дорога" на дні Тихого океану: що кажуть учені

Під час вивчення стародавнього підводного вулканічного ланцюга в Тихому океані вчені виявили дивовижне геологічне утворення, разюче схоже на "дорогу з жовтої цегли" з казки.

На перший погляд воно виглядає так, ніби викладене руками людини - майже ідеальні прямокутні блоки нагадують акуратну бруківку. Однак це цілком природне явище. Такий ефект виник унаслідок вулканічних процесів: магматичні породи, остигаючи та знову нагріваючись протягом тривалого часу, почали тріскатися під дією температурних перепадів.

Поверхня розділилася на рівні багатокутні фрагменти - за тим самим принципом, як пересихаюча глина тріскається на сонці. Цей рівномірний малюнок і створює ілюзію кам'яної кладки, хоча він повністю сформований силами природи.

Дивіться відео - археологи відкопали тисячолітнє кладовище на Київщині:

На Київщині археологи знайшли унікальний некрополь із сотні стародавніх могил. Кладовище, якому тисяча років, ідеться в матеріалі Сніданку з 1+1.

Якими були обряди поховання в епоху Київської Русі? Що наші пращури клали в могили, щоб проходження в загробне життя було легшим? І що про це думають науковці - розповів журналіст ТСН Сергій Моргун.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розіп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пікова різноманітність динозаврів припадала на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово знижуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

Читайте також:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука океан Атлантичний океан
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки ще вистоїть Росія: генерал США дав чіткий прогноз щодо строків війни

Скільки ще вистоїть Росія: генерал США дав чіткий прогноз щодо строків війни

02:05Війна
Трамп влаштував гостру суперечку з європейськими лідерами по телефону - Bild

Трамп влаштував гостру суперечку з європейськими лідерами по телефону - Bild

23:50Війна
"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

23:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Останні новини

04:30

Місячне затемнення у Рибах: кому - щастя й удача, а кому - розрив стосунків

04:09

Прихована сторінка історії: хто був останнім диктатором в УкраїніВідео

03:32

Знайдено винуватця катастроф в океані: розгадано таємницю Бермудського трикутникаВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні сплячого собаки за 45 секунд

02:05

Скільки ще вистоїть Росія: генерал США дав чіткий прогноз щодо строків війни

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
01:30

"Перетворюється на когось іншого": Демі Мур висловилася про стан Брюса Вілліса

01:11

Мбаппе виділив ключового гравця: хто зі збірної України привернув увагу зірки "Реала"

00:49

60-річна модель Пауліна Порізкова похвалилася романтикою з нареченим

00:25

Точна копія батька: який вигляд має молодша донька Івана Урганта

Реклама
04 вересня, четвер
23:58

43-річна зірка "Абатства Даунтон" вагітна первісткомВідео

23:51

Кейт Міддлтон вигуляла новий шикарний образ блондинки

23:50

Трамп влаштував гостру суперечку з європейськими лідерами по телефону - Bild

23:49

"Світить" штраф до 5 100 грн: за що в Україні каратимуть водіїв таксі

23:32

"Полум’яний привіт" для окупантів: Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську

23:29

Вигнала: путіністка Успенська жорстко вчинила з донькою

23:13

Оце начіс: Олена Мозгова здивувала яскравим ретро-образом

22:19

Незвичний дорожній знак із супутником помітили на дорогах - що він означає

22:10

Близький друг Ігоря Ласточкіна розповів про військову службу коміка

22:05

І мелену, і в зернах: як перевірити якість кави в домашніх умовахВідео

21:55

Україна буде протидіяти "Шахедам" по-новому - Сирський розповів, що зміниться

Реклама
21:48

Трагедія в Португалії: в МЗС повідомили про загибель українця, що сталось

21:32

Є чотири дати у вересні: навіщо та коли потрібно спалити лавровий листокВідео

21:12

Мешканці Миколаєва отримають прісну воду завдяки новому водогону, - прем'єр Свириденко

21:09

Як перевірити надприродне походження кота в домашніх умовах - результат здивуєВідео

20:55

На телеканалі Бігуді триває премʼєра турецького серіалу "Червоні бутони"

20:51

Бої на Дніпропетровщині не випадкові: експерт пояснив, що стоїть за діями ворога

20:18

"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

19:58

Забудьте про цибулеву гниль: садівниця показала несподіваний метод посадки під зимуВідео

19:45

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови: названо регіони, де буде сильний туман

19:41

Від них мороз йде поза шкірою - які українські прізвища пов'язані з містикою

19:34

Росія запускає "парад легалізації окупації" на Донбасі - що задумали у Кремлі

19:10

Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?Погляд

19:08

Як насправді з'явилися камені та коштовностіВідео

18:58

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

18:43

Жінки домовляться: Єфросиніна розкрила, де знову зустрінеться з Соловій

18:42

Медведєв накинувся на Британію і пригрозив відібрати "додаткові території" України

18:36

"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

17:57

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

17:45

Дуже погана прикмета: що не можна носити в день церковного свята 5 вересня

17:33

Стало відомо, хто замінить Анджеліну Джолі в новій "Ларі Крофт"

Реклама
17:27

В Порошенка не мають права вказувати Мадяру та Вересу, як воювати, - військові вимагають вибачення від нардепа "Євросолідарності" Синютки

17:01

"Коаліція охочих" готує сюрприз Путіну: яку зброю отримає Україна

16:57

Долар та євро різко втратили позиції: новий курс валют на 5 вересня

16:34

РФ завдала вбивчого удару на Чернігівцині - ракета влупила по цивільних

16:32

Помер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані

16:25

Важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною - що стрімко подешевшало

16:22

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

16:19

Чим загустити сметанний крем: маленький секрет, який врятує всю стравуВідео

16:11

"Мене скинули з зоряного п’єдесталу": екстренерка Ірина Сопонару розповіла, чому повернулася в "Лігу Сміху" як гравець

16:07

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причинаФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти