Знайдено винуватця катастроф в океані: розгадано таємницю Бермудського трикутника

Незважаючи на десятиліття домислів про втручання НЛО, вчені пропонують набагато більш приземлене, але не менш вражаюче пояснення.

За таємничими катастрофами стоїть природне явище / Колаж: Главред, фото: Pexels/Kellie Churchman, Pixabay/icondigital

Ви дізнаєтеся:

За таємничими катастрофами в цьому регіоні стоїть природне явище, відоме як хвилі-вбивці

Багато вчених не бачать у Бермудському трикутнику нічого надприродного

Безліч зникнень можна пояснити особливостями навколишнього середовища

Бермудський трикутник в Атлантичному океані, давно оповитий ореолом містики через безліч загадкових зникнень кораблів і літаків, насправді може бути цілком зрозумілий з наукової точки зору.

Незважаючи на десятиліття домислів про втручання НЛО, портали в інші виміри або інші надприродні сили, вчені пропонують набагато більш приземлене, але не менш вражаюче пояснення, пише Daily Mail.

Таємницю Бермудського трикутника розкрито

Доктор Саймон Боксалл, океанограф з Університету Саутгемптона, вважає, що за таємничими катастрофами в цьому регіоні стоїть природне явище, відоме як хвилі-вбивці - гігантські та непередбачувані водяні стіни, що можуть підніматися на висоту до 30 метрів і обрушуватися на судна з руйнівною силою.

Ці хвилі не тільки значно вищі за навколишні, а й можуть приходити з несподіваних напрямків, що робить їх особливо небезпечними для мореплавців.

Згідно з його теорією, такі хвилі здатні потопити навіть велике судно за лічені хвилини. Одним із найвідоміших інцидентів, що підпадають під це пояснення, стало зникнення 1918 року американського корабля USS Cyclops - вугільного транспорту, що прямував із Бразилії до Балтимора. Він зник безвісти, не подавши навіть сигналу лиха, і досі ні судно, ні його 306 членів екіпажу не були знайдені.

Щоб перевірити свою гіпотезу, команда вченого побудувала масштабну модель Cyclops і провела серію випробувань. Результати показали, що плоске дно судна робить його вразливим перед такими хвилями: якщо корабель опиниться між двома піками хвилі, його корпус може виявитися підвішеним над водяною западиною. У цьому разі конструкція не витримає напруги - судно може буквально переламатися навпіл.

"Ми спостерігали хвилі вище 30 метрів, - пояснює Боксалл. - Якщо така накриває судно, воно може зникнути під водою всього за пару хвилин".

У чому небезпека Бермудського трикутника

Цікаво, що хоча ідея "хвилі-вбивці" здається страхітливою, багато вчених не бачать у Бермудському трикутнику нічого надприродного. Дослідження NOAA (Національного управління океанографії та атмосфери США) і Lloyd's of London підтверджують: рівень пригод у цьому регіоні не перевищує середньостатистичні показники для інших жвавих морських районів.

Згідно з NOAA, безліч зникнень можна пояснити особливостями навколишнього середовища: теплі води, часті шторми, складна система мілководь і безліч островів створюють небезпечні умови для навігації.

"Багато зі зникнень відбувалися поблизу небезпечних мілин і в умовах поганої видимості", - наголошується у звіті агентства.

Таким чином, феномен Бермудського трикутника, ймовірно, є результатом сукупності природних чинників - від незвичайних хвиль до навігаційних помилок, а не наслідком містичних сил.

Що таке Бермудський трикутник

Це частина Атлантичного океану, приблизно обмежена Майамі, Бермудськими островами і Пуерто-Ріко, де зникли десятки кораблів і літаків.

Деякі з цих аварій супроводжуються незрозумілими обставинами.

Хоча щодо Бермудського трикутника було висунуто низку дивних теорій, жодна з них не доводить, що таємничі зникнення трапляються там частіше, ніж в інших районах океану, які часто відвідують.

Безліч людей щодня переміщаються цим районом без пригод.

