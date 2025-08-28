За крок до нової форми життя: вчені "відшліфували" ген і зробили неможливе

Відкрито шлях до створення нових білків, ліків і молекул, які неможливі в природних умовах.

https://science.glavred.net/v-shage-ot-novoy-formy-zhizni-uchenye-otshlifovali-gen-i-sdelali-nevozmozhnoe-10693292.html Посилання скопійоване

Вчені зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Головне:

Замість звичних 64 "слів" ДНК (кодонів), Syn57 використовує лише 57

Відкрито шлях до створення нових білків, ліків і молекул

Бактерію Escherichia coli перетворили на Syn57 - живий організм з унікальним генетичним кодом, якого не існує в природі.

Замість звичних 64 "слів" ДНК (кодонів), Syn57 використовує лише 57, йдеться в матеріалі Daily Mail.

відео дня

Це відкрило шлях до створення нових білків, ліків і молекул, які неможливі в природних умовах, зазначається в матеріалі.

У чому особливість нової бактерії

Особливість Syn57 - стійкість до вірусів і неможливість "переплутатися" з природними мікробами. А отже - менше ризиків для довкілля.

Проєкт тривав роки: геном переписували вручну, розділили на 38 частин і зшивали назад за допомогою CRISPR.

Поки що Syn57 росте в 4 рази повільніше за звичайні бактерії. Але це - лише початок нової ери в синтетичній біології.

Цілі дослідження

Новий спосіб робити ліки;

Отримання матеріалів майбутнього;

Надійні, безпечні ГМО;

Потенційно - штучне життя.

Один орган зношується швидше за інші: що кажуть експерти

Нещодавні дослідження вчених показали: органи людини старіють нерівномірно - кожен зі своєю швидкістю. Це відкриття дає нові можливості для вивчення, відстеження і, можливо, уповільнення вікових процесів.

Особливо яскраво вікові зміни проявляються в аорті - саме тут найпомітніша і найстабільніша перебудова білкового складу протягом життя. Уже до 30 років більшість органів залишаються відносно стабільними, але в аорті, селезінці та надниркових залозах починаються відчутні біологічні зміни.

Раніше було названо головну хитрість довгожителів. Довголіття, ймовірно, пов'язане з особливим типом старіння, встановили вчені.

Главред раніше писав про те, що вчені знайшли найдавнішу воду і дізналися її смак. Вода перебувала в тріщинах гірських порід на глибокому рівні і була повністю ізольована від поверхні протягом мільярдів років.

Також вам може бути цікаво:

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред