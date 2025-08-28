За крок до нової форми життя: вчені "відшліфували" ген і зробили неможливе

Головне:
- Замість звичних 64 "слів" ДНК (кодонів), Syn57 використовує лише 57
- Відкрито шлях до створення нових білків, ліків і молекул
Бактерію Escherichia coli перетворили на Syn57 - живий організм з унікальним генетичним кодом, якого не існує в природі.
Замість звичних 64 "слів" ДНК (кодонів), Syn57 використовує лише 57, йдеться в матеріалі Daily Mail.
Це відкрило шлях до створення нових білків, ліків і молекул, які неможливі в природних умовах, зазначається в матеріалі.
У чому особливість нової бактерії
Особливість Syn57 - стійкість до вірусів і неможливість "переплутатися" з природними мікробами. А отже - менше ризиків для довкілля.
Проєкт тривав роки: геном переписували вручну, розділили на 38 частин і зшивали назад за допомогою CRISPR.
Поки що Syn57 росте в 4 рази повільніше за звичайні бактерії. Але це - лише початок нової ери в синтетичній біології.
Цілі дослідження
- Новий спосіб робити ліки;
- Отримання матеріалів майбутнього;
- Надійні, безпечні ГМО;
- Потенційно - штучне життя.
Про джерело: Daily Mail
Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.
