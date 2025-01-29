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Високий ризик: у NASA назвали дату можливого зіткнення астероїда із Землею

Віталій Кірсанов
29 січня 2025, 20:07
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За даними Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA, очікується, що астероїд пролетить у межах 106 200 кілометрів від Землі цього дня.
астероїд
Гігантський астероїд може зіткнутися із Землею / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ширина астероїда становить 60 метрів
  • Експерти закликають людей поки що не турбуватися
  • Очікується, що астероїд пролетить у межах 106 200 кілометрів від Землі

Гігантський астероїд 2024 YR4 може зіткнутися із Землею 22 грудня 2032 року. За оцінками, його ширина становить 60 метрів, що приблизно дорівнює половині довжини футбольного поля, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що цей астероїд являє собою один із найвищих ризиків зіткнення, які коли-небудь спостерігалися для об'єкта такого розміру ("1 до 83"). Йому було присвоєно рейтинг три за шкалою ризику Турина. Цей рейтинг означає близьке зближення, яке вимагає активного спостереження з боку астрономів.

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Разом з тим, експерти закликають людей поки що не турбуватися.

"Імовірність зіткнення все ще дуже мала, і найімовірнішим результатом буде близьке наближення каменю, який пролетить повз нас", - зазначив інженер Catalina Sky Survey і мисливець за астероїдами Девід Ренкін.

За даними Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA, очікується, що астероїд пролетить у межах 106 200 кілометрів від Землі цього дня. Наразі він перебуває за 27 мільйонів миль від Землі. Уперше астероїд 2024 YR4 виявили телескопами в Ріо-Уртадо, Чилі, в рамках проєкту ATLAS.

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