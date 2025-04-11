Як би виглядали зарплати в Римі на сучасні гроші: вчені зробили дослідження

Вчені проаналізували доходи населення імперії.

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Скільки заробляли люди в Римі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот youtube.com

Коротко про дослідження:

Вчені порівняли економіку Риму, аналізуючи доходи населення Дослідники перевели стародавні доходи на сучасні гроші

Римська імперія була не тільки наймогутнішою державою свого часу, але і найзаможнішою. Єдина держава, яка могла кинути їй виклик у той час – Імперія Хань (майбутній Китай). Група істориків спробувала порівняти економічні показники обох імперій і підрахувала, скільки ж грошей генерували дві економіки, якщо рахувати у зрозумілих нам цінах.

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Так, у своєму дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Nature Communications, дослідники порівнювали Рим зразка 165 року нашої ери та Хань зразка 2 року нашої ери. Це були періоди найбільшого розквіту для кожної з держав відповідно.

На початку сучасної ери на території Євразії існували дві величезні імперії, кожна з яких контролювала понад чотири мільйони квадратних кілометрів землі. На Заході Римська імперія охоплювала більшу частину Європи, на Сході імперія Хань займала більшу частину сучасного Китаю та інші території.

"І Римська, і Ханьська імперії мали дуже добре розвинену імперську адміністрацію, що є однією з причин, чому збереглася відносно якісна історична інформація" - зазначається в долосліджені.

Орієнтуючись на документи, які дійшли до нас, вчені підрахували, що ВВП на душу населення в Давньому римі складав еквівалент 750 кг пшениці, тобто був у 2,25 рази вищим за умовний прожитковий мінімум.

В імперії Хань ситуація була трохи гіршою, але не набагато. Середній ВВП на душу населення там складав умовні 626 кг пшениці на рік, тобто в 1,88 рази перевищував "прожитковий мінімум". Але ВВП на душу населення – це не розмір доходу, а лише показник ефективності економіки загалом. Так, основна маса римського населення (близько 70%) заробляли приблизно 1,34-1,88 "прожиткового мінімуму" (446-626 кг пшениці на рік). В імперії Хань найбільша група населення (близько 75%) заробляли приблизно 1,03-1,44 "прожиткового мінімуму" (342-479 кг пшениці на рік).

Стає питання - як перевести "прожитковий мінімум" двохтисячолітньої давнини на сучасні гроші. Тобто в цінах США 1990 року середньостатистичний римлянин заробляв 536-752 долари на місяць. А мешканець імперії Хань заробляв 412-576 доларів на місяць. Тобто, якщо взяти прожитковий мінімум в Україні станом на зараз, а це 3028 грн, то середньостатистичний римлянин 165 року нашої ери заробляв би десь 4056-5700 гривень на місяць. В свою чергу мешканець імперії Хань заробляв 3118-4360 гривень.

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