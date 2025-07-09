Археологи відкрили місто віком 3500 років: чим знахідка в Андах здивувала науковців

Вчені встановили, що Пеніко виник між 1800 і 1500 роками до н.е. та мав зв’язок із цивілізацією Караль.

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Археологи розкопали 18 споруд і виявили артефакти, які свідчать про розвинену торгову мережу Пеніко / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com

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Що знайшли археологи за 8 років досліджень

Чому це місто вважають торговим хабом епохи бронзи

На півночі Перу археологи виявили стародавнє місто Пеніко, якому приблизно 3500 років. Відкриття зробили у провінції Барранка, за 200 км від Ліми, на висоті 600 метрів над рівнем моря, повідомляє BBC Україна.

Як зазначають дослідники, Пеніко було важливим торговим центром, що поєднував регіони тихоокеанського узбережжя, Анд та Амазонії. Його заснування датується 1800–1500 роками до н.е. – часом, коли на інших континентах формувалися перші великі цивілізації.

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За вісім років розкопок фахівці виявили на території Пеніко 18 споруд – зокрема храми, житлові комплекси, а також церемоніальні артефакти, глиняні фігурки людей і тварин, намиста з мушель та кам’яних намистин.

Місто розташоване поблизу долини Супе – місця, де близько 5000 років тому виникла найдавніша відома цивілізація Америки – Караль. Археологи пов’язують Пеніко з її спадщиною.

"Місто Пеніко лежало у стратегічному місці на перехресті торгових шляхів та обміну між громадами узбережжя, високогір’я та джунглів", – заявила докторка Рут Шейді, керівниця дослідження Пеніко та відомих розкопок у Каралі у 1990-х роках.

За словами археолога Марко Мачакуая, співробітника міністерства культури Перу, ця знахідка підтверджує тяглість і розвиток цивілізації Караль.

Перу вже давно вважається однією з ключових країн Латинської Америки за кількістю археологічних відкриттів. Тут розташовані, зокрема, легендарне місто інків Мачу-Пікчу та загадкові геогліфи Наска.

Раніше Главред писав про те, що вчені вживили мишам людський "ген мови". Американські науковці розповіли, що миші після цього почали видавати зовсім інші звуки.

Крім того, на сході Африки може сформуватись новий океанічний басейн — такого висновку дійшли вчені, які досліджують активність мантії під Афарським регіоном.

Напередодні стало відомо, що вчених приголомшила неймовірна знахідка, яка привідкрила таємницю найдавніших останків в Антарктиді - рештків молодої жінки, яка, ймовірно, померла між 1819 і 1825 роками.

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Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

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