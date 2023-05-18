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З'явилися перші в історії повнорозмірні фото Титаніка з дна океану: як він виглядає зараз

Сергій Кущ
18 травня 2023, 11:28 оновлено 18 травня, 11:28
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Сканування було проведено компанією Magellan Ltd, що займається глибоководним картуванням.
Як зараз виглядає Титанік
Як зараз виглядає Титанік / Колаж Главред, фото: ATLANTIC PRODUCTIONS / MAGELLAN, скріншот YouTube

Дослідникам за допомогою глибоководного картування вдалося зняти найвідоміший у світі затонулий лайнер Титанік.

Судно, на якому загинуло понад 1500 осіб, зараз лежить на глибині 3800 метрів в Атлантиці і є надія, що це проллє нове світло на те, що саме сталося з лайнером, затонулим в 1912 році, пише BBC.

Паркс Стівенсон, фахівець з "Титаніка", заявив, що ця модель - "один з перших серйозних кроків на шляху до того, щоб історія "Титаніка" стала заснованою на фактах, а не на спекуляціях".

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Новий знімок зафіксував затонуле судно цілком, відкриваючи повний вид на "Титанік". Він складається з двох частин, носову і кормову частини розділяє близько 800 метрів. Величезне поле уламків оточує розбите судно.

Сканування було проведено влітку 2022 року компанією Magellan Ltd, що займається глибоководним картуванням, і компанією Atlantic Productions, яка знімає документальний фільм про цей проект.

Як зараз виглядає Титанік
Як зараз виглядає Титанік / ATLANTIC PRODUCTIONS / MAGELLAN

Підводні апарати, дистанційно керовані командою на борту спеціалізованого судна, провели понад 200 годин, обстежуючи затонуле судно вздовж і впоперек.

Вони зробили понад 700 000 знімків з усіх боків, створивши точну 3D-реконструкцію.

Герхард Зайфферт з компанії "Магеллан", який очолював планування експедиції, сказав, що це був найбільший проект підводного сканування, який він коли-небудь здійснював.

"Глибина майже 4 000 метрів являє собою складне завдання, до того ж в цьому місці є течії, і нам заборонено що-небудь чіпати, щоб не пошкодити затонуле судно", - пояснив він.

Як зараз виглядає Титанік
Як зараз виглядає Титанік / ATLANTIC PRODUCTIONS / MAGELLAN

"Інша складність полягає в тому, що потрібно наносити на карту кожен квадратний сантиметр - навіть нецікаві частини, наприклад, на поле уламків потрібно наносити бруд, але вона потрібна, щоб заповнити проміжки між усіма цими цікавими об'єктами", - пояснив дослідник.

Сканування показує як масштаб корабля, так і деякі найдрібніші деталі, наприклад, серійний номер на одному з гвинтів. Носова частина, покрита сталактитами іржі, все ще легко впізнавана навіть через 100 років після загибелі судна. На вершині знаходиться шлюпкова палуба, де зяюча діра дозволяє зазирнути в порожнечу, де колись знаходилися парадні сходи.

Як зараз виглядає Титанік
Як зараз виглядає Титанік / ATLANTIC PRODUCTIONS / MAGELLAN

А ось корми являє собою хаотичне місиво з металу. Ця частина судна зруйнувалася, коли воно штопором врізалося в морське дно.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що підліток, оголошений мертвим, почав рухатися, коли його розбита серцем сім'я прощалася з ним. 16-річний Семмі Берко з Техасу подолав скеледром у своєму місцевому спортзалі, діставшись до вершини, але раптово втратив свідомість. Хлопчика на мотузці спустили вниз і протягом двох годин намагалися врятувати. В результаті його визнали мертвим.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

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